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Jahanabad News: सूखा नशा की गिरफ्त में युवा, नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की राह पर बढ़ रहे कदम

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता।नशे की गिरफ्त में आए कुछ युवा अपनी इस लत को पूरा करने के लिए चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में भी शामिल होने लगे हैं।

Jahanabad News: सूखा नशा की गिरफ्त में युवा, नशे की लत पूरी करने के लिए चोरी की राह पर बढ़ रहे कदम

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। जिले के कई क्षेत्रों में सूखा नशा का बढ़ता प्रचलन चिंता का विषय बनता जा रहा है। नशे की गिरफ्त में आए कुछ युवा अपनी इस लत को पूरा करने के लिए चोरी जैसी आपराधिक घटनाओं में भी शामिल होने लगे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि नशे की आदत युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने के साथ-साथ समाज में अपराध का खतरा भी बढ़ा रही है।

स्थानीय चिंताएँ

ग्रामीण क्षेत्रों एवं बाजारों में लोगों के बीच चर्चा है कि कुछ युवक कम उम्र में ही नशे की चपेट में आ जा रहे हैं। शुरुआत में शौक के तौर पर शुरू किया गया नशा धीरे-धीरे आदत बन जाता है। जब नशे के लिए पैसे की जरूरत बढ़ती है तो कुछ लोग गलत रास्ते अपनाने लगते हैं और चोरी, छिनतई जैसी घटनाओं को अंजाम देने लगते हैं।

अभिभावकों की चिंताएँ

स्थानीय लोगों ने बताया कि घरों से छोटे-मोटे सामान की चोरी, बाइक एवं मोबाइल चोरी जैसी घटनाओं के पीछे कई बार नशे की लत बड़ी वजह बनकर सामने आती है। अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है और वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर नजर रखने की अपील कर रहे हैं।

समाज की भूमिका

समाज के लोगों का कहना है कि इस समस्या से निपटने के लिए सिर्फ पुलिस कार्रवाई ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि परिवार, समाज और प्रशासन को मिलकर जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलकूद, शिक्षा और सकारात्मक गतिविधियों से जोड़ना जरूरी है। पुलिस प्रशासन की ओर से भी समय-समय पर नशा करने वालों एवं नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशा न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि अपराध की ओर भी धकेल सकता है। लोगों से अपील की गई है कि अगर कहीं नशे से संबंधित गतिविधि की जानकारी मिले तो इसकी सूचना पुलिस को दें।

प्रशासन का उत्तरदायित्व

स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित जागरूकता अभियान चलाया जाए और नशे के अवैध कारोबार पर सख्ती से रोक लगाई जाए, ताकि युवा पीढ़ी को इस दलदल से बचाया जा सके।

सामान्य प्रश्न

इस कहानी में नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण क्या बताये गए हैं?
इस कहानी में बताया गया है कि युवाओं का नशे की लत में लिप्त हो जाना और पैसे की जरूरत बढ़ने पर चोरी जैसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना नशे के बढ़ते प्रचलन के कारण हैं।
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