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Jahanabad News: सावन की शुरुआत रही फीकी, पहले दिन मधुश्रवा धाम में कम पहुंचे श्रद्धालु

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: पहले सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद, प्रशासन ने भी शुरू की तैयारियां, भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना सावन गुरुवार से शुरू हो गया।

Jahanabad News: सावन की शुरुआत रही फीकी, पहले दिन मधुश्रवा धाम में कम पहुंचे श्रद्धालु

Jahanabad News: पहले सोमवार को लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद, प्रशासन ने भी शुरू की तैयारियां मेहंदिया निज संवाददाता । भगवान शिव की आराधना का पवित्र महीना सावन गुरुवार से शुरू हो गया। सामान्य दिनों की तुलना में श्रद्धालुओं की संख्या में कुछ वृद्धि अवश्य हुई, लेकिन अरवल जिले के प्रसिद्ध मधुश्रवा धाम में सावन के पहले दिन वह रौनक देखने को नहीं मिली, जिसकी हर वर्ष शुरुआत से ही उम्मीद की जाती है।

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श्रद्धालुओं की संख्या

पूरे दिन मंदिर परिसर और सरोवर क्षेत्र में श्रद्धालुओं का आना-जाना लगा रहा, लेकिन भीड़ सामान्य ही रही। स्थानीय लोगों के अनुसार, गुरुवार को मधुश्रवा धाम में लगभग 400 से 500 श्रद्धालु ही बाबा मधेश्वर नाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने सरोवर में स्नान कर विधि-विधान से भगवान शिव का जलाभिषेक किया तथा परिवार की सुख-समृद्धि और क्षेत्र में खुशहाली की कामना की। श्रद्धालुओं का मानना है कि सावन की वास्तविक भीड़ पहले सोमवार से शुरू होती है।

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पहली सोमवारी की तैयारियां

इस वर्ष भी अनुमान लगाया जा रहा है कि सावन की पहली सोमवारी को बड़ी संख्या में शिवभक्त मधुश्रवा धाम पहुंचेंगे। अरवल, जहानाबाद, औरंगाबाद, गया, पटना सहित आसपास के कई जिलों से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके मद्देनज़र स्थानीय प्रशासन और मंदिर प्रबंधन भी आवश्यक तैयारियों में जुट गया है।

मंदिर की प्रमुखता

मधुश्रवा धाम धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है। यहां स्थित बाबा मधुश्रवेश्वरनाथ मंदिर में पूरे सावन माह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। विशेष रूप से प्रत्येक सोमवारी को हजारों की संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। कई श्रद्धालु पैदल यात्रा कर भी यहां पहुंचते हैं और बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं।

स्थानीय व्यापार

स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि पहले दिन भीड़ अपेक्षा से कम रहने के कारण कारोबार भी सामान्य रहा। हालांकि उन्हें विश्वास है कि आने वाली सोमवारी से मंदिर परिसर, बाजार और आसपास का क्षेत्र शिवभक्तों से गुलजार हो जाएगा, जिससे स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी।श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों का कहना है कि मधुश्रवा धाम की धार्मिक महत्ता के कारण सावन के प्रत्येक सोमवार को यहां आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। सभी की निगाहें अब पहली सोमवारी पर टिकी हैं, जब हजारों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना जताई जा रही है। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 29 कैप्शन- जिले के मधुश्रवां स्थित मधेश्वरनाथ मंदिर का गुरुवार को विधि-व्यवस्था का जायजा लेते बीडीओ सुशील कुमार सिंह।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

पहली सोमवारी कब है?
सावन की पहली सोमवारी अगले सोमवार को है।
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