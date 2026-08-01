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Jahanabad News: नवजात कन्या शिशुओं की माताओं को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं उनके परिजनों को बताया गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य केवल बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बेटी को...

Jahanabad News: नवजात कन्या शिशुओं की माताओं को किया सम्मानित

Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि। बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करने, लिंग समानता को बढ़ावा देने तथा बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण के उद्देश्य से सदर परियोजना के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में नवजात कन्या शिशुओं की माताओं को सम्मानित किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य

इस अवसर पर माताओं को सम्मान स्वरूप उपहार एवं शुभकामनाएं प्रदान करते हुए बेटी के जन्म को उत्सव के रूप में मनाने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित महिलाओं एवं उनके परिजनों को बताया गया कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य केवल बालिका जन्म को प्रोत्साहित करना ही नहीं, बल्कि प्रत्येक बेटी को सुरक्षित रखना भी है। समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना और लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना इस अभियान का प्रमुख लक्ष्य है। इस अवसर पर उपस्थित माताओं को नवजात शिशुओं के पोषण, नियमित टीकाकरण, स्तनपान, स्वच्छता तथा बालिकाओं की शिक्षा और सर्वांगीण विकास के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई।

अभिभावकों की अपील

साथ ही सभी अभिभावकों से अपील की गई कि वे बेटियों को समान अवसर प्रदान करें तथा उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। फोटो- 01 अगस्त अरवल- 01 कैप्शन- अरवल स्थित आंगनबाड़ी केन्द्र पर शनिवार को नवजात कन्या शिशुओं की माताओं को बेबी किट देकर सम्मानित करते सेविका-सहायिका।

सामान्य प्रश्न

इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है?
कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना, लिंग समानता को बढ़ावा देना और बालिकाओं के संरक्षण, शिक्षा एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
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