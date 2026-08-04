Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: सांसद की पहल से रोशन होंगी वाणावर की वादियां

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज, सावन माह में वाणावर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद के सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव की पहल पर वाणावर...

Jahanabad News: सांसद की पहल से रोशन होंगी वाणावर की वादियां

Jahanabad News: पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। सावन माह में वाणावर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद के सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव की पहल पर वाणावर पर्यटन क्षेत्र में पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज की गई है।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: सावन महीने में भी लाइट की नहीं हुई मरम्मत

श्रद्धालुओं की सुरक्षा

इससे श्रद्धालुओं को रात के समय बेहतर रोशनी मिलेगी और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। खबर के अनुसार लाल पहाड़ी, शांति कुटी, बावन सीढ़ी, हथिया बोर तथा डैम के समीप स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास लाइट स्थापित करने हैं। इन स्थानों पर अंधेरा रहने के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशानी होती है। अब लाइट लगने के बाद पूरे क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होगी, जिससे आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। सांसद के निर्देश के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा लाइट लगाने प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि सावन के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।

धार्मिक महत्व

वाणावर क्षेत्र धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां प्रतिवर्ष सावन सहित अन्य अवसरों पर हजारों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम ढलते ही लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हाई मास्ट लाइट लगने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और श्रद्धालु देर शाम तक भी आसानी से दर्शन एवं भ्रमण कर सकेंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

वाणावर में हाई मास्ट लाइट क्यों लगाई जा रही है?
सावन माह में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज की जा रही है।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।