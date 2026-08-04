Jahanabad News: सांसद की पहल से रोशन होंगी वाणावर की वादियां
Jahanabad News: पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज, सावन माह में वाणावर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद के सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव की पहल पर वाणावर...
Jahanabad News: पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। सावन माह में वाणावर क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जहानाबाद के सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव की पहल पर वाणावर पर्यटन क्षेत्र में पांच स्थानों पर हाई मास्ट लाइट लगाने की प्रक्रिया तेज की गई है।
श्रद्धालुओं की सुरक्षा
इससे श्रद्धालुओं को रात के समय बेहतर रोशनी मिलेगी और पर्यटन को भी प्रोत्साहन मिलेगा। खबर के अनुसार लाल पहाड़ी, शांति कुटी, बावन सीढ़ी, हथिया बोर तथा डैम के समीप स्थित विश्वकर्मा मंदिर के पास लाइट स्थापित करने हैं। इन स्थानों पर अंधेरा रहने के कारण श्रद्धालुओं और पर्यटकों को परेशानी होती है। अब लाइट लगने के बाद पूरे क्षेत्र में पर्याप्त रोशनी उपलब्ध होगी, जिससे आवागमन अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगा। सांसद के निर्देश के बाद संबंधित एजेंसियों द्वारा लाइट लगाने प्रक्रिया शुरू की गई है ताकि सावन के दौरान बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा न हो।
धार्मिक महत्व
वाणावर क्षेत्र धार्मिक और प्राकृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यहां प्रतिवर्ष सावन सहित अन्य अवसरों पर हजारों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। लेकिन पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था नहीं होने के कारण शाम ढलते ही लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अब हाई मास्ट लाइट लगने से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी और श्रद्धालु देर शाम तक भी आसानी से दर्शन एवं भ्रमण कर सकेंगे।
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