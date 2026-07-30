Jahanabad News: मेडिकल शिविर में 550 से अधिक मरीजों की जांच, बांटी गईं दवाएं

Jahanabad News: ​विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी मुफ्त सलाह; ब्लड टेस्ट और दवाओं की मिली सुविधा, उमड़ी भीड़, ​विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी मुफ्त सलाह; ब्लड टेस्ट और दवाओं की मिली सुविधा, उमड़ी भीड़

Jahanabad News: ​विशेषज्ञ डॉक्टरों ने दी मुफ्त सलाह; ब्लड टेस्ट और दवाओं की मिली सुविधा, उमड़ी भीड़ ​जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता। शहर के एक स्थानीय निजी नर्सिंग होम में दिवंगत डॉ. के. राजन की 6वीं पुण्यतिथि के अवसर पर एक दिवसीय नि:शुल्क चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परामर्श शिविर का आयोजन किया गया। गरीब और असहाय मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित इस शिविर में जिले के विभिन्न ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से 550 से अधिक मरीजों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ लिया।

शिविर की शुरुआत ​कार्यक्रम की शुरुआत दिवंगत डॉ. के. राजन एवं डॉ. मोहित कुमार की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ हुई। इसके बाद डॉक्टरों की विशेषज्ञ टीम ने मरीजों की जांच शुरू की। शिविर में मुख्य रूप से: ​हृदय रोग एवं उच्च रक्तचाप, ​मधुमेह, ​स्त्री रोग व दंत रोग ​सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं ​तमाम बीमारियों से पीड़ित मरीजों की गहन जांच की गई। परामर्श के साथ-साथ जरूरतमंदों को नि:शुल्क दवाएं दी गईं और ब्लड टेस्ट की सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं।

समाज सेवा का संकल्प ​इस मौके पर लोग् ने कहा कि दिवंगत आत्मा की स्मृति में आयोजित यह शिविर सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक बेहतर स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने का हमारा संकल्प है। भविष्य में भी ऐसे आयोजन जारी रहेंगे। शिविर में हृदय चिकित्सक: डॉ. अभिषेक कुमार, ​सामान्य रोग विशेषज्ञ: डॉ. कुमारी प्रियंका एवं डॉ. आर. एन. प्रसाद ​शल्य चिकित्सक (सर्जन) डॉ. श्रीकान्त एवं डॉ. प्रवीण कुमार​स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका सिंह, ​दंत रोग विशेषज्ञ डॉ. दीपक कुमार सिंह आदि मौजूद थे। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 31 कैप्शन- शहर स्थित एक नर्सिंग होम में गुरुवार को डॉ. के राजन की पुण्यतिथि पर आयोजित मेडिकल कैंप में लोगों को इलाज करते चिकित्सक।