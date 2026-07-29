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Jahanabad News: गैस सिलेंडर फटने से युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददातापरिजनों ने बताया कि सुबह उठकर चाय बनाने के दौरान जैसे ही चूल्हे को जलाया। इस बीच सिलेंडर के पास से आग की लपटे निकलने लगी।

Jahanabad News: गैस सिलेंडर फटने से युवक घायल

Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता मोकिम पुर गांव में चाय बनाने के दौरान गैस सिलेंडर फटने से एक युवक संदीप कुमार उर्फ़ पुतूल ज़ख्मी हो गया है। जिसे आनन फानन में हुलासगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। जहां अब स्थिति खतरे से बाहर बताईं गईं हैं। परिजनों ने बताया कि सुबह उठकर चाय बनाने के दौरान जैसे ही चूल्हे को जलाया। इस बीच सिलेंडर के पास से आग की लपटे निकलने लगी। तथा सिलेंडर विस्फोट कर गया। हालांकि इस दौरान और कोई हताहत होने की सूचना नहीं है।

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