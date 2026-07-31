Jahanabad News: फर्जी दस्तावेज से बनवाये निवास प्रमाण पत्र को किया रद्द

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाताजांच रिपोर्ट के आधार पर मखदुमपुर की अंचल अधिकारी ने सिम्पी कुमारी, पिता धनंजय शर्मा, ग्राम नौगढ़, पोस्ट नेवारी, थाना मखदुमपुर के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव...

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता अनुमंडल कार्यालय के निर्देश पर मखदुमपुर अंचल कार्यालय द्वारा कराई गई जांच में फर्जी एवं भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर निवास प्रमाण पत्र बनवाने का मामला सामने आया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मखदुमपुर की अंचल अधिकारी ने सिम्पी कुमारी, पिता धनंजय शर्मा, ग्राम नौगढ़, पोस्ट नेवारी, थाना मखदुमपुर के नाम से निर्गत निवास प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। जानकारी के अनुसार, अनुमंडल कार्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद मखदुमपुर अंचल कार्यालय ने पूरे मामले की जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया था।

जांच की प्रक्रिया समिति ने आवेदन के साथ जमा किए गए दस्तावेजों एवं अभिलेखों की विस्तृत जांच की। जांच में यह तथ्य सामने आया कि सिम्पी कुमारी द्वारा आवेदन के समय प्रस्तुत किए गए दस्तावेज वैध नहीं थे तथा भ्रामक दस्तावेजों के आधार पर निवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था। जांच रिपोर्ट के आधार पर अंचल अधिकारी ने बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के तहत निर्गत निवास प्रमाण पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया। इस संबंध में सिम्पी कुमारी को लिखित सूचना भी जारी की गई है।

आदेश का उल्लेख अंचल कार्यालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निरस्त किए गए प्रमाण पत्र का किसी भी सरकारी अथवा निजी कार्य में उपयोग नहीं किया जाए। यदि इसके बावजूद प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीओ रंजीत कुमार उपाध्याय ने बताया कि जांच में पाया गया सिम्पी कुमारी अपने ससुराल में रहती है और अपने मायके के पते पर आवासीय प्रमाण पत्र बनवाई थी। इसके लिए अपने पुराने आधार कार्ड और शपथ पत्र दिया गया था जो गलत था। ऐसा ही एक मामला टेहटा का भी था। अनुमंडल कार्यालय के निर्देश के बाद उसकी भी जांच की गई जिसमें दस्तावेज फर्जी पाया गया। इसके बाद मनीषा कुमारी टेहटा का अवसिय प्रमाण पत्र रद्द किया गया है।