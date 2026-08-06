Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: जालसाज ने धोखाधड़ी कर महिला के खाते से 40 हजार रुपये उड़ाये

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: ​जहानाबाद, निज प्रतिनिधि । साइबर क्राइम से जुड़े जालसाजों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया। इस बार एक महिला को एटीएम सेंटर में मदद करने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया और एटीएम कार्ड बदलकरउनके खाते से 40...

Jahanabad News: जालसाज ने धोखाधड़ी कर महिला के खाते से 40 हजार रुपये उड़ाये

Jahanabad News: ​जहानाबाद, निज प्रतिनिधि । साइबर क्राइम से जुड़े जालसाजों ने फिर एक घटना को अंजाम दिया। इस बार एक महिला को एटीएम सेंटर में मदद करने के नाम पर उनके साथ फ्रॉड किया और एटीएम कार्ड बदलकरउनके खाते से 40 हजार रुपये की निकासी कर ली। इस संबंध में थाने में महिला ने शिकायत दर्ज कराया है। खबर के अनुसार घोसी के मिर्जापुर गांव की मूल निवासी और वर्तमान में निजामुद्दीनपुर मोहल्ले में रहने वाली सपना कुमारी नामक महिला मंगलवार की सुबह बीएसएनएल ऑफिस के पास स्थित भारतीय स्टेट बैंक के एटीएम से रुपये निकालने गई थीं। ​पैसे निकालने के दौरान एटीएम बूथ पर एक अज्ञात व्यक्ति मौजूद था।

ये भी पढ़ें:Jahanabad News: एटीएम बदलकर निकासी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर जारी

उसने उक्त महिला को रुपये निकालने में मदद करने का झांसा दिया। इस दौरान जालसाज ने महिला का एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड बदलकर दूसरा कार्ड थमा दिया और चला गया। इसके पूर्व वह उनका पिन कोड जान गया था। ​​ पांच मिनट के बाद पीड़िता के मोबाइल पर खाते से 40 हजार रुपये निकासी का मैसेज आ गया। धोखाधड़ी का अहसास होते ही महिला बैंक पहुंचकर अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कराया। पुलिस अनुसंधान कर रही है।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।