Jahanabad News: एटीएम बदलकर निकासी करने वाले संदिग्ध व्यक्ति की तस्वीर जारी
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। एक मामला 13 अप्रैल 26 का है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को एटीएम बदलते वीडियो बैंक के द्वारा जारी किया गया है।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। मखदुमपुर शहर स्थित सती स्थान मोहल्ला में स्थापित पीएनबी के एटीएम से धोखाधड़ी कर राशि निकालने के कई मामले आए हैं। एक मामला 13 अप्रैल 26 का है जिसमें एक संदिग्ध व्यक्ति को एटीएम बदलते वीडियो बैंक के द्वारा जारी किया गया है। मामले के जांच कर रहे पुलिस अधिकारी एसआई सुशील कुमार ने बताया कि बैंक के द्वारा वीडियो फुटेज की तस्वीर जारी की गई है। जिसमें एक संदिग्ध साइबर फ्रॉड दिख रहा है। इसके बारे में बताया जा रहा है कि एटीएम में धोखाधड़ी कर पैसा निकालने के कई मामले में यह शामिल हो सकता है।
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