Jahanabad News: बंधुगंज के समीप ट्रक की टक्कर से बाइक सवार चार लोग घायल

Jahanabad News: घोसी निज़ संवाददाता। घोसी थाना क्षेत्र के बंधुगंज चौराहे के समीप तेज रफ्तार ट्रक ने एक बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक पर सवार महिला समेत चार लोग घायल हो गये। घायलों में 25 वर्षीय सुगनी देवी, उसके पति डिंपू कुमार, आठ साल के सौरभ कुमार और एक दो वर्ष का छोटा बच्चा शामिल है। घटना के संदर्भ में पीड़ित ने बताया कि वह काको से नूरसराय जा रहा था। तभी बंधुगंज चौराहे के समीप बालू लदा तेज हाईवा ट्रक ने टक्कर मार दी। सभी का इलाज जहानाबाद सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर ट्रक चालक को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की प्रक्रिया की जा रही है।