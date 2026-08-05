Jahanabad News: सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल

Jahanabad News: सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। वह दौलतपुर गांव का रहने वाला था। यह घटना एनएच 22 पर मुसी के निकट हुई इसमें मोटरसाइकिल सवार सुजीत कुमार घायल हो गया।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड में अलग-अलग सड़क दुर्घटना में चार लोग घायल हो गए। एक घटना मखदुमपुर नवाबगंज रोड की है जिसमें मोटरसाइकिल दुर्घटना में प्रवीण कुमार घायल हो गया। वह दौलतपुर गांव का रहने वाला था। यह घटना एनएच 22 पर मुसी के निकट हुई इसमें मोटरसाइकिल सवार सुजीत कुमार घायल हो गया। वह गया जिले के बरैनी गांव का रहने वाला था। तीसरी घटना मखदुमपुर पलेया मोड़ के निकट हुई जिसमें मोटरसाइकिल सवार सुंदरम कुमार घायल हो गया वह सैदपुर गांव का रहने वाला था। तीसरी घटना विशुगंज के निकट हुई जिसमें मोटरसाइकिल सवार चंदन कुमार घायल हो गया।
वह महादेव बिगहा गांव का रहने वाला था। सभी घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।
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