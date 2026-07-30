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Jahanabad News: कचरे से पुलिया जाम होने से सिंचाई का संकट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: बलिदाद बाजार स्थित तालाब की निकासी पुलिया भारी कचरे से जाम हो गई है। इससे आसपास की कृषि भूमि जलमग्न हो गई और किसानों के लिए सिंचाई में संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बाजार का कचरा तालाब में फेंका जाता है। यदि उचित सफाई नहीं हुई, तो फसल को नुकसान हो सकता है।

Jahanabad News: कचरे से पुलिया जाम होने से सिंचाई का संकट

Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाददाता। बलिदाद बाजार स्थित तालाब की निकासी पुलिया भारी मात्रा में कचरे से जाम हो जाने के कारण पूरे इलाके में जल निकासी व्यवस्था चरमरा गई है। परिणामस्वरूप एक ओर तालाब के आसपास सैकड़ों एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है, वहीं दूसरी ओर इसी तालाब के पानी पर निर्भर निचले इलाकों के किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। किसानों का कहना है कि यदि शीघ्र सफाई नहीं कराई गई तो खरीफ फसल को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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तालाब की निकासी का मुद्दा

ग्रामीणों के अनुसार बलिदाद बाजार से परासी जाने वाली मुख्य सड़क पर बने इस तालाब की निकासी के लिए वर्षों पहले दो बड़े निकासी द्वारों वाली पुलिया का निर्माण कराया गया था। इसका उद्देश्य बरसात के दिनों में तालाब का अतिरिक्त पानी नीचे के गांवों तक पहुंचाना था, ताकि जलभराव भी न हो और खेतों की सिंचाई भी होती रहे। लेकिन आज यह व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बलिदाद बाजार की सैकड़ों दुकानों से निकलने वाला प्लास्टिक, पॉलीथिन, झूठे पत्तल-प्लेट, सड़े-गले फल-सब्जियों का कचरा तथा अन्य अपशिष्ट सीधे तालाब में फेंक दिया जाता है। धीरे-धीरे यही कचरा पानी के बहाव के साथ पुलिया तक पहुंचकर दोनों निकासी द्वारों में जमा हो गया। वर्तमान स्थिति यह है कि पुलिया लगभग पूरी तरह जाम हो चुकी है और पानी की निकासी रुक गई है।

किसानों की चिंताएं

निकासी बाधित होने के कारण बलिदाद तथा आसपास के क्षेत्रों में तालाब का पानी तेजी से फैल गया है। किसानों का कहना है कि सैकड़ों एकड़ खेतों में पानी जमा होने से धान की रोपनी और अन्य कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कई खेत लगातार जलमग्न रहने के कारण फसल खराब होने की आशंका बढ़ गई है। विडंबना यह है कि जिस पानी की अधिकता ऊपर के क्षेत्रों में किसानों के लिए मुसीबत बन गई है, वही पानी नीचे के गांवों तक नहीं पहुंच पा रहा है। किसानों ने बताया कि इस तालाब का पानी रामपुर, वैना बहादुरपुर, अमरा सहित दर्जनों से अधिक गांवों के खेतों तक पहुंचता है। पुलिया जाम होने के कारण इन गांवों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा है, जिससे कई खेतों में सूखे जैसी स्थिति बनने लगी है। एक ही तालाब की निकासी व्यवस्था ठप होने से ऊपर जलभराव और नीचे जल संकट जैसी दो विपरीत परिस्थितियां पैदा हो गई हैं।

समाधान की मांग

ग्रामीणों का कहना है कि यदि बाजार का कचरा तालाब में फेंकने पर समय रहते रोक लगाई जाती और नियमित सफाई होती रहती तो आज ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। किसानों और ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से अविलंब पुलिया की सफाई कराने, तालाब से कचरा हटाने तथा जल निकासी व्यवस्था को सुचारु करने की मांग की है। फोटो- 30 जुलाई अरवल- 30 कैप्शन- अरवल के बलिदाद बाजार स्थित तालाब की निकासी पुलिया के पास जमा कूड़े-कचरे।

सामान्य प्रश्न

किसान किस समस्या का सामना कर रहे हैं?
किसान सिंचाई में गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं क्योंकि तालाब की निकासी पुलिया भारी कचरे से जाम हो गई है।
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