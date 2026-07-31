Jahanabad News: फाल्गु नदी का कई जगहों पर तटबंध क्षतिग्रस्त
Jahanabad News: अब तक नहीं हुई है मरम्मत, भगवान भरोसे चल रहा है काम , फल्गु नदी में पिछले साल आई बाढ़ और उससे मच तबाही के बाद भी विभाग एवं इलाके के लोग सीख नहीं ले पाए।
Jahanabad News: अब तक नहीं हुई है मरम्मत, भगवान भरोसे चल रहा है काम ज्यादा पानी आने पर मच सकती है इलाके में तबाही, विभाग उदासीन घोसी, निज़ संवाददाता। फल्गु नदी में पिछले साल आई बाढ़ और उससे मच तबाही के बाद भी विभाग एवं इलाके के लोग सीख नहीं ले पाए। गौरतलब हो कि पिछले वर्ष फल्गु नदी के पानी ने नदी के कई जगहों पर तटबंध को तोड़ दिया था, जिससे इलाके में बाढ़ का पानी फैल गया था।
तटबंधों की स्थिति
इस बाढ़ ने इलाके में धान की फसल, मछली पालन, सड़क, बिजली समेत गांव में गुजर बसर कर रहे ग्रामीणों के कई मकानों को भी धवस्त कर दिया था। नदी के पानी ने कई गांव के हजारों एकड़ में लगी धान की फसल को भी पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। नदी का तटबंध टूटने के कारण भारथु, नंदना, मेटरा समेत कई गांवों में मछली पालको को भी करोड़ों का नुकसान पहुंचा था। लेकिन इस घटना के 1 साल बीत गए फिर भी विभाग के अधिकारी ना तो इससे सीख ले पाए ना ही इलाके के ग्रामीण।
मरम्मत की जरूरत
बात यह है कि नदी का तटबंध कई जगह गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त है जो नदी में पानी आने के बाद विनाश का कारण बन सकता है। हालांकि एहतियात के तौर पर कई जगह पर जल संसाधन विभाग के द्वारा सैंड बैग को रखा गया है लेकिन पानी आने के बाद यह मजबूत विकल्प नहीं बन सकता। इस संदर्भ में इलाके के किसान रामेश्वर प्रसाद का बताना है कि नदी से बालू ढुलाई करने वाले लोगों ने कई जगह पर नदी के तटबंध को छिछला कर दिया है। जिसकर कारण उस जगह पर तटबंध टूटने की संभावना है। वहीं वर्षा के पानी और पिछले साल आए नदी में ज्यादा पानी ने नदी के तटबंध को कई जगह कमजोर कर दिया है, जिसकी मरम्मत आज तक नहीं की गई है। यही बात कुछ इलाके के और लोगों का बताना है कि कुछ खुदगर्ज लोग अपने फायदे के चक्कर में पूरे समाज के लोगों को नुकसान कर रहे हैं, जिस पर प्रशासन को नजर रखनी चाहिए। नदी से चोरी छिपे बालू उठाव में लगे लोग नदी के तटबंध को कई जगहों पर क्षतिग्रस्त कर दिये है जो पानी आने पर विनाश का कारण बन सकता है। इस संदर्भ में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से बात करने का प्रयास किया गया लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो पाया। फोटो- 31 जुलाई जेहाना- 24 कैप्शन- जिले के डुमरी गांव के समीप क्षतिग्रस्त फल्गू नहर का तटबंध।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।