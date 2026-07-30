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Jahanabad News: विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय नियोजन, वित्तीय अनुशासन तथा सुरक्षित निवेश के बारे में दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: राजकीय पॉलिटेक्निक में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, कार्यक्रम में संस्थान की सभी शाखाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

Jahanabad News: विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय नियोजन, वित्तीय अनुशासन तथा सुरक्षित निवेश के बारे में दी गई जानकारी

Jahanabad News: राजकीय पॉलिटेक्निक में वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुलासगंज, निज संवाददाता। स्थानीय राजकीय पॉलिटेक्निक कालेज में सेबी के सहयोग से दो दिवसीय वितीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान की सभी शाखाओं के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को बचत, निवेश, वित्तीय नियोजन, वित्तीय अनुशासन तथा सुरक्षित निवेश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। अर्चना शर्मा ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए वित्तीय साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम प्राचार्य राकेश रंजन की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। उन्होंने विद्यार्थियों को तकनीकी शिक्षा के साथ-साथ वित्तीय रूप से जागरूक बनने के लिए प्रेरित किया।

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कार्यक्रम के सफल आयोजन एवं समन्वय में ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर मो. तारिक अनवर महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जागरूक कर उन्हें जिम्मेदार वित्तीय निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाना रहा। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 05 कैप्शन- जिले के हुलासगंज स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में गुरुवार को आयोजित वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम में शामिल शिक्षक व विद्यार्थी।

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