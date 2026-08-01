Jahanabad News: बिस्कोमान में उर्वरक आते हैं किसानों की भीड़ उमड़ी

Jahanabad News: 1350 रुपये का डीएपी बैग बाजार में मिल रहा 1900 रुपये में , मखदुमपुर स्थित बिस्कोमान गोदाम में डीएपी और यूरिया के लिए किसानों की भीड़ लग रही है। गोदाम के पास ट्रक लगते ही किसान लोग पहुंचने लगते हैं।

Jahanabad News: 1350 रुपये का डीएपी बैग बाजार में मिल रहा 1900 रुपये में बिस्कोमान के द्वारा समय पर किया जा रहा है की उर्वरक का वितरण मखदुमपुर, निज संवाददाता।

किसानों की भीड़ मखदुमपुर स्थित बिस्कोमान गोदाम में डीएपी और यूरिया के लिए किसानों की भीड़ लग रही है। गोदाम के पास ट्रक लगते ही किसान लोग पहुंचने लगते हैं। शनिवार को किसानों को सूचना मिली कि उर्वरक का वितरण किया जाएगा। उसके बाद सुबह से ही लोग पहुंचने लगे। गर्मी के बाद ही किसानों की लंबी कतारे लग गई। किसानों को आधार कार्ड की आधार पर दो बोरी डीएपी उपलब्ध कराया जा रहा है।

उर्वरक की उपलब्धता इस वर्ष बिस्कोमान के द्वारा जून महीने से ही उर्वरक.available कराया जा रहा है। समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से किसानों को काफी लाभ हो रहा है। मखदुमपुर क्षेत्र के किसानों को इस वर्ष यूरिया और डीएपी के लिए अधिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा है। किसान अमित कुमार ने बताया कि यूरिया 266 रुपए बोरा और डीएपी 1350 रुपए दिया जा रहा है। जबकि बाजार में यूरिया 350 रुपए और डीएपी 1900 बोरा मिल रहा है। काफी बचत होने के कारण किसान लोग बिस्कोमान में उर्वरक उपलब्ध होने का इंतजार करते हैं।

बिक्री में कमी मखदुमपुर बाजार के उर्वरक विक्रेताओं का कहना है कि इस वर्ष बिस्कोमान के द्वारा समय-समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से बिक्री काफी कम हुई है। जबकि बाजार के दुकानों में भी यूरिया और डीएपी भरा पड़ा है। फोटो- 01 अगस्त जेहाना- 23 कैप्शन-मखदुमपुर स्थित बिस्कोमान गोदाम में शनिवार को उर्वरक के लिए लगी लंबी कतार।