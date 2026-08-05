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Jahanabad News: पंचायत सचिव को दी गयी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया अजित कुमार ने किया। इस मौके पर वार्ड सदस्य ,आवास सहायक आदि लोग उपस्थित थे।

Jahanabad News: पंचायत सचिव को दी गयी विदाई

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के पापु सामुदायिक भवन में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मकरपुर पंचायत के सेवानिवृत्ति पंचायत सचिव योगेंद्र प्रसाद को भावभीनी विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय मुखिया अजित कुमार ने किया। इस मौके पर वार्ड सदस्य ,आवास सहायक आदि लोग उपस्थित थे।

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