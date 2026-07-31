Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: मध्य विद्यालय शाहपुर में प्रधानाध्यापक को दी गई विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: शुक्रवार को घोसी प्रखंड के मध्य विद्यालय शाहपुर में प्रधानाध्यापक अनिल कुमार के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मो. अफाक अंसारी भी शामिल रहे। विद्यालय परिवार ने अनिल कुमार के योगदान की सराहना की और उन्हें भावभीनी विदाई दी।

Jahanabad News: मध्य विद्यालय शाहपुर में प्रधानाध्यापक को दी गई विदाई

Jahanabad News: घोसी निज़ संवाददाताÜघोसी प्रखंड के मध्य विद्यालय शाहपुर में शुक्रवार को प्रधानाध्यापक अनिल कुमार के सम्मान में विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मो. अफाक अंसारी भी मौजूद रहे। विद्यालय परिवार की ओर से अंगवस्त्र एवं सम्मान-चिन्ह भेंट कर उनके शिक्षा क्षेत्र में दिए उल्लेखनीय योगदान की सराहना करते हुए भावभीनी विदाई दी गयी। कि मौके पर बीइइओ ने अनिल कुमार की कार्यशैली , अनुशासन एवं शैक्षणिक सेवाओं की प्रशंसा करते हुए उनके स्वस्थ एवं सुखद भविष्य की कामना की। कार्यक्रम की अध्यक्षता अरुण कुमार ने की। समारोह में प्रधानाध्यापक आरती कुमारी, संकुल समन्वयक फैज अख्तर, चंद्रदेव ठाकुर, मिथलेश कुमार, विजय कुमार, सहेंद्र कुमार, बचन देव कुमार, शिशुपाल सिंह, अनुरंजन कुमार, संजय कुमार, गौरव कुमार, राहुल कुमार, गोपाल कुमार, गुणानंद नारायण, समेत दर्जनों लोग मौजूद थे।

ये भी पढ़ें: सेवानिवृत प्राचार्य को दी गयी विदाई्र
ये भी पढ़ें:Begusarai News: प्रखंड सहकारिता अधिकारी को दी गई विदाई
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
School Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।