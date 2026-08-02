Jahanabad News: महिला फुटबॉल मैच में बंगाल की टीम बनी विजेता

मैच का आयोजन

किंजर प्लस टू उच्च विद्यालय के खेल मैदान में रविवार को महिला फुटबॉल मैच का आयोजन हुआ। उद्घाटन स्थानीय सांसद डॉ सुरेंद्र प्रसाद यादव ने रिबन काटकर किया। मैच बंगाल एवं बिहार टीम के बीच खेला गया। मध्यांतर के पहले बिहार की ओर से एक गोल दागा गया। जवाब में बंगाल की टीम ने दो गोल जड़कर बढ़त बना ली। मध्यांतर के बाद पुन: एक गोल और बंगाल की टीम ने जड़ दिया और खेल समाप्ति तक बंगाल की टीम तीन एक से बढत बनाकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। उद्घाटनकर्ता सांसद मैच प्रारंभ होने से पूर्व शील्ड वितरण तक मौजूद रहे। अपने वक्तव्य में आयोजको, खेल प्रेमियों एवं सभी महिला फुटबॉल खिलाड़ियों को धन्यवाद दिया। सांसद ने इलाके में फुटबॉल मैच के लिए हर संभव प्रोत्साहन देने का आश्वासन दिया। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में मुखिया अभिषेक रंजन, कुंदन कुमार, विकास कुमार, नवीन यादव, मुखिया प्रतिनिधि कमलेश कुमार, पूर्व प्राचार्य रामप्रवेश यादव, संजय पासवान रौशन कुमार, रेफरी राकेश कुमार सिंह फुटबॉलर चंद्र मोहन सिंह उपस्थित थे। फोटो- 02 अगस्त अरवल- 15 कैप्शन- अरवल जिले के किंजर प्लस टू उच्च विद्यालय खेल मैदान पर रविवार को आयोजित फुटबॉल मैच में विजेता टीम के खिलाड़ी को शील्ड देते सांसद डॉ. सुरेन्द्र प्रसाद यादव।