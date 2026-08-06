Jahanabad News: ऐतिहासिक बराबर गुफाओं से हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा अभियान का शुभारंभ

Jahanabad News: 09 से 17 अगस्त तक जनभागीदारी से घर-घर फहरेगा तिरंगा, 09 से 17 अगस्त तक जनभागीदारी से घर-घर फहरेगा तिरंगा

Jahanabad News: 09 से 17 अगस्त तक जनभागीदारी से घर-घर फहरेगा तिरंगा जहानाबाद, कार्यालय संवाददाता जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया के नेतृत्व में बुधवार जिला प्रशासन द्वारा जहानाबाद की ऐतिहासिक एवं विश्वविख्यात धरोहर बराबर गुफाओं से हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य इस अवसर पर जिले की गौरवशाली विरासत बराबर गुफाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ राष्ट्रभक्ति एवं राष्ट्रीय एकता का संदेश जन-जन तक पहुंचाया जाएगा। उक्त अवसर पर जिला पदाधिकारी ने बताया कि 09 अगस्त से 17 अगस्त तक चलने वाले इस जनभागीदारी अभियान के माध्यम से राष्ट्रध्वज के सम्मान, देशभक्ति की भावना तथा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का गौरवपूर्ण उत्सव मनाया जाएगा।

गतिविधियां इस अवधि में जिलेभर में तिरंगा यात्रा, जन-जागरूकता अभियान, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक गतिविधियों सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस अवसर पर जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने सभी जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि हर घर पर राष्ट्रीय तिरंगा फहराकर हम सभी जहानाबादवासी "हर घर तिरंगा" अभियान में जनभागीदारी का एक नया कीर्तिमान स्थापित करने में अपनी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करेंगें।

नागरिकों की अपील उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा एवं सम्मान बनाए रखते हुए प्रत्येक नागरिक इस अभियान को जन-जन का उत्सव बनाए। इसलिए जिला प्रशासन सभी जहानाबाद जिलावासी से पुन: अपील करता है कि हम सब मिलकर हर घर पर गर्व से तिरंगा फहराएं, राष्ट्रगौरव के इस अभियान में पूरे उत्साह से हर कार्यक्रम में जिला प्रशासन के साथ सहभागी बनें तथा अपने तिरंगे के साथ प्रेरक संदेश, सेल्फी साझा कर दूसरों को भी इस अभियान से जुड़ने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक डॉ. रोहित कुमार मिश्रा, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी निपुन कुमारी कुमारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (नमामि गंगे) अमित कुमार सहित अन्य पदाधिकारीगण एवं स्थानीय नागरिक भी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। फोटो- 05 अगस्त जेहाना- 15 कैप्शन- जिले के ऐतिहासिक बराबर स्थित सतष्घरवा गुफा के समीप खड़े होकर हर घर तिरंगा, हर दिल तिरंगा अभियान का शुभारंभ के मौके पर उपस्थित अधिकारी व अन्य।