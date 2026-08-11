Jahanabad News: सोहसा गांव में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच खराब

Jahanabad News: किंजर , एक संवाददाता। किंजर पंचायत क्षेत्र के सोहसा ग्राम में लगा विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच काम नहीं करता है जिसके चलते कभी-कभी लाइन काटने में काफी परेशानी होती है। जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में स्थानीय मानव बल जेई एवं कार्यपालक अभियंता को भी सूचना दे दी गई है फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस बरसात के मौसम में अगर कभी कोई अति आवश्यक काम के लिए ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति बंद करना होगा तो मुश्किल होगी। इस संबंध में ग्रामीण गुड्डू शर्मा, हरे राम शर्मा, रत्नेश्वर शर्मा, सुजय शर्मा, सुधीर सिंह, संजय सिंह आदि का कहना है कि विद्युत विभाग जल्द से जल्द विद्युत ट्रांसफार्मर का खराब स्विच को बदलकर नया लगा दे।