Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: सोहसा गांव में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच खराब

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: किंजर , एक संवाददाता।इस संबंध में स्थानीय मानव बल जेई एवं कार्यपालक अभियंता को भी सूचना दे दी गई है फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है।

Jahanabad News: सोहसा गांव में लगे विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच खराब

Jahanabad News: किंजर , एक संवाददाता। किंजर पंचायत क्षेत्र के सोहसा ग्राम में लगा विद्युत ट्रांसफार्मर का स्विच काम नहीं करता है जिसके चलते कभी-कभी लाइन काटने में काफी परेशानी होती है। जिससे हादसे की आशंका बनी रहती है। इस संबंध में स्थानीय मानव बल जेई एवं कार्यपालक अभियंता को भी सूचना दे दी गई है फिर भी कोई कार्रवाई अब तक नहीं की गई है। इस बरसात के मौसम में अगर कभी कोई अति आवश्यक काम के लिए ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति बंद करना होगा तो मुश्किल होगी। इस संबंध में ग्रामीण गुड्डू शर्मा, हरे राम शर्मा, रत्नेश्वर शर्मा, सुजय शर्मा, सुधीर सिंह, संजय सिंह आदि का कहना है कि विद्युत विभाग जल्द से जल्द विद्युत ट्रांसफार्मर का खराब स्विच को बदलकर नया लगा दे।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।