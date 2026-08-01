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Jahanabad News: विद्युत करंट से एक गाय की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: रतनी, निज संवाददाता बताया जाता है कि हरा चारा चरने के लिए पशुपालक पिंटू शर्मा ने गाय को खुला छोड़ा था। अचानक हरा चारा चरते चरते गाय ट्रांसफार्मर के पास गाय चली गयी।

Jahanabad News: विद्युत करंट से एक गाय की मौत

Jahanabad News: रतनी, निज संवाददाता शकूराबाद थाना क्षेत्र के नोआवां गांव स्थित नदी के किनारे फील्ड पर विद्युत करंट की चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। बताया जाता है कि हरा चारा चरने के लिए पशुपालक पिंटू शर्मा ने गाय को खुला छोड़ा था। अचानक हरा चारा चरते चरते गाय ट्रांसफार्मर के पास गाय चली गयी। जहां ट्रांसफार्मर के समीप लगा विद्युत तार में 440 करंट प्रवाहित हो रही थी। करंट की चपेट में आने से घटनास्थल पर हीं गाय की मौत हो गई। घटना की जानकारी पशुपालक पिंटू शर्मा को दिया गया पिंटू शर्मा एवं ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे, और इसकी सूचना पावर सबस्टेशन को दिया गया सूचना मिलते ही बिजली काटी गई और गाय को किनारे किया गया।

इसके उपरांत घटना की सूचना पशु चिकित्सक को दी गई। पशु चिकित्सक मौके पर पहुंचे और मृत गाय का पोस्टमार्टम किया। वहीं इस मामले में पशुपालक के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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