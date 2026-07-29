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Jahanabad News: करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ रमन आर्यभट्ट ने बताया कि बिजली करंट से जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है।

Jahanabad News: करंट लगने से युवक गंभीर रूप से घायल

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। जिले के करपी प्रखंड के देवकली गांव में बिजली के करंट लगने से 27 वर्षीय सत्येंद्र कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसके बाद परिजनों ने सदर अस्पताल लाया, जहां पर इलाज किया जा रहा है। सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ रमन आर्यभट्ट ने बताया कि बिजली करंट से जख्मी युवक का इलाज किया जा रहा है।

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