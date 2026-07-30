Jahanabad News: पानी से भरे पोखर में मिली लापता वृद्ध ग्रामीण की लाश

Jahanabad News: दो दिनों पूर्व घूमने के लिए निकले थे घर से, परिजन थे परेशान, पुलिस कर रही अनुसंधान, कराया गया पोस्टमार्टम

Jahanabad News: दो दिनों पूर्व घूमने के लिए निकले थे घर से, परिजन थे परेशान पानी में छहलाया हुआ था शव, हल्ला होते जूटी ग्रामीणों की भीड़ पुलिस कर रही अनुसंधान, कराया गया पोस्टमार्टम जहानाबाद, निज प्रतिनिधि। हुलासगंज थाना क्षेत्र के वीरा गांव के निवासी और दो दिनों से लापता 70 वर्षीय एक वृद्ध ग्रामीण का शव गुरुवार को पानी से भरे एक पोखर से बरामद हुआ। मृतक श्रीराम शर्मा उक्त गांव के ही निवासी थे। सूचना पाकर डायल 112 की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पोखर से शव को निकलवाकर पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा। फिलहाल पानी मे डूबने से मृत्यु होना बताया जाता है। इस संबंध में अग्रेतर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मामले का अनुसंधान कर रही है।

परिवार की चिंता इस घटना के संबंध में मृतक के पुत्र कृष्ण मुरारी शर्मा ने यहां गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि उनके वृद्ध पिता मंगलवार को सुबह में घर से यह कह कर निकले थे कि वह खेत - बधार की ओर घूमने जा रहे हैं। दो - तीन घंटे तक जब वापस नहीं आए तो परिवार के लोगों की चिंता बढ़ गई। लोगों ने खोज बीन शुरू की। आसपास के गांव में भी जाकर पता लगाया। सगे संबंधियों, रिश्तेदार के यहां भी पता लगाया, लेकिन उनका पता नहीं चला। तब परेशान परिजन ने इसकी सूचना बुधवार को हुलासगंज थाने की पुलिस को दी।

शव का पता लगना गुरुवार की सुबह कुछ ग्रामीण बधार की ओर से गुजर रहे थे। वीरा गांव से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पर पानी से भरे एक पोखर में एक शव को छहलाया हुआ देखा। लोगों ने हल्ला किया। हल्ला सुनकर गांव से परिजन भी वहां पहुंचे और अपने पिता के शव की पहचान की। इसकी सूचना डायल 112 की पुलिस को दी गयी। ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने शव को पोखर से बाहर निकाला। शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों को सौंपा गया। फिलहाल यह बताया जा रहा है कि उक्त वृद्धि घूमने के क्रम में पोखर के पास गए होंगे और उनका पैर फिसल जाने और पोखर में गिर जाने की वजह से वे पानी मे डूब गए जिससे उनकी जान चली। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 24 कैप्शन- पानी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत के बाद गुरुवार को पोस्टमार्टम कक्ष के समीप गमगीन माहौल में खड़े लोग।