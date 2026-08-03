Jahanabad News: तय अवधि में सीएमआर हासिल कर स्टेट में मिली जिले को तीसरी रैंकिंग
Jahanabad News: एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य पार, राशन कार्ड औ पीडीएस लाइसेंस मामलों का होगा शीघ्र निष्पादन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हर घर तिरंगा अभियान आदि मामलों की तैयारियों व अब तक की प्रगति समीक्षा को लेकर...
Jahanabad News: एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य पार, राशन कार्ड औ पीडीएस लाइसेंस मामलों का होगा शीघ्र निष्पादन जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हर घर तिरंगा अभियान आदि मामलों की तैयारियों व अब तक की प्रगति समीक्षा को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और विभागीय सचिव ने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित विभागों के काम काज की ताजा प्रगति की तथ्यपरक जानकारी ली।
समीक्षा बैठक
डीएम छिरिड वाई भूटिया ने विस्तार से जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण, संदिग्ध राशन कार्ड, जन वितरण प्रणाली तथा सीएमआर से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने बताया कि जिले के लिए निर्धारित 2,586 एसआईआर आवेदनों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2,794 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। हालांकि उन्होंने बताया कि नए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल की धीमी गति और ओटीपी प्राप्त होने में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन निष्पादन प्रभावित हो रहा है।
तकनीकी कमी
इस पर विभागीय सचिव ने भरोसा दिलाया कि पोर्टल को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है और 10 अगस्त तक सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में एसआईआर शिफ्टेड श्रेणी के करीब 170 मामलों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि तकनीकी कारणों से इन मामलों का डेटा पोर्टल से हटाया नहीं जा सका है। वहीं 2,760 संदिग्ध राशन कार्ड मामलों में जिला प्रशासन ने विभाग से रिटेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।
अनुज्ञप्तियों की समीक्षा
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जन वितरण प्रणाली से संबंधित लंबित अनुज्ञप्तियों की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लंबित लाइसेंसों के निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे आगामी सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान जिले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी सामने आई।
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