Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: तय अवधि में सीएमआर हासिल कर स्टेट में मिली जिले को तीसरी रैंकिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य पार, राशन कार्ड औ पीडीएस लाइसेंस मामलों का होगा शीघ्र निष्पादन, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हर घर तिरंगा अभियान आदि मामलों की तैयारियों व अब तक की प्रगति समीक्षा को लेकर...

Jahanabad News: तय अवधि में सीएमआर हासिल कर स्टेट में मिली जिले को तीसरी रैंकिंग

Jahanabad News: एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य पार, राशन कार्ड औ पीडीएस लाइसेंस मामलों का होगा शीघ्र निष्पादन जहानाबाद, हिंदुस्तान प्रतिनिधि खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, हर घर तिरंगा अभियान आदि मामलों की तैयारियों व अब तक की प्रगति समीक्षा को लेकर सोमवार को राज्य के मुख्य सचिव और विभागीय सचिव ने जिलाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित विभागों के काम काज की ताजा प्रगति की तथ्यपरक जानकारी ली।

ये भी पढ़ें:Biharsharif News: विकास कार्यों में कोताही बर्दाश्त नहीं, 2 सप्ताह में लंबित मामलों का करें निपटारा

समीक्षा बैठक

डीएम छिरिड वाई भूटिया ने विस्तार से जिले की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की। समीक्षा के दौरान विशेष गहन पुनरीक्षण, संदिग्ध राशन कार्ड, जन वितरण प्रणाली तथा सीएमआर से जुड़े मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। डीएम ने बताया कि जिले के लिए निर्धारित 2,586 एसआईआर आवेदनों के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 2,794 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं, जो निर्धारित लक्ष्य से अधिक है। हालांकि उन्होंने बताया कि नए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल की धीमी गति और ओटीपी प्राप्त होने में आ रही तकनीकी समस्याओं के कारण ऑनलाइन निष्पादन प्रभावित हो रहा है।

तकनीकी कमी

इस पर विभागीय सचिव ने भरोसा दिलाया कि पोर्टल को तकनीकी रूप से सुदृढ़ किया जा रहा है और 10 अगस्त तक सभी लंबित आवेदनों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है। बैठक में एसआईआर शिफ्टेड श्रेणी के करीब 170 मामलों की भी समीक्षा की गई। बताया गया कि तकनीकी कारणों से इन मामलों का डेटा पोर्टल से हटाया नहीं जा सका है। वहीं 2,760 संदिग्ध राशन कार्ड मामलों में जिला प्रशासन ने विभाग से रिटेंशन का विकल्प उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

अनुज्ञप्तियों की समीक्षा

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जन वितरण प्रणाली से संबंधित लंबित अनुज्ञप्तियों की भी समीक्षा हुई। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में लंबित लाइसेंसों के निष्पादन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इसे आगामी सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक के दौरान जिले की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि भी सामने आई।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिलाधिकारी ने कितने एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य प्रस्तुत किया?
जिलाधिकारी ने 2,586 एसआईआर आवेदनों का लक्ष्य प्रस्तुत किया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।