Jahanabad News: सड़क किनारे वर्षों पुराना सूखा महुआ का पेड़ काटा गया

Jahanabad News: सड़क किनारे वर्षों पुराना सूखा महुआ का पेड़ काटा गया
Jahanabad News: मेहंदिया बाजार में एनएच-139 के किनारे वर्षों से खड़ा सूखा महुआ का पेड़ शुक्रवार को वन विभाग द्वारा काट दिया गया। इस पेड़ की टहनियाँ अक्सर सड़क पर गिरती थीं, जिससे दुर्घटनाएं हो सकती थीं। इसके कटने से स्थानीय लोग और दुकानदारों ने राहत की सांस ली।
Jahanabad News: मेहंदिया, निज संवाद दाता । मेहंदिया बाजार स्थित एनएच-139 के किनारे वर्षों से खड़ा महुआ का विशाल सूखा पेड़ आखिरकार शुक्रवार को वन विभाग की टीम द्वारा काट दिया गया। पेड़ के हटते ही स्थानीय लोगों, दुकानदारों एवं राहगीरों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि यह पेड़ लंबे समय से पूरी तरह सूख चुका था। इसकी बड़ी-बड़ी टहनियां अक्सर सड़क पर गिरती रहती थीं, जिससे कभी भी गंभीर दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती थी। जिस स्थान पर यह पेड़ था, वहीं बाजार का यात्री पड़ाव भी है, जहां से प्रतिदिन पटना सहित विभिन्न स्थानों के लिए बसें और अन्य यात्री वाहन खुलते हैं।
यहां दिनभर यात्रियों और आम लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में सूखे पेड़ के गिरने का खतरा हमेशा बना रहता था।
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