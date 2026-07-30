Jahanabad News: नहर में पानी सूखने से धान की रोपाई पर लगा ग्रहण, किसान चिंतित

नहरों में पानी सूख जाने के कारण धान की रोपाई का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐन वक्त पर खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसान चिंता में डूबे हुए हैं। अधिकांशत: गांवों में यही हाल है। लगभग एक सप्ताह तक नहर में आये पानी से किसानों द्वारा युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। दिन भर ट्रैक्टरों की कर्कश आवाज से बधार गुंजायमान हो रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर नहर सूख गया। अब किसानों को आसमान निहारने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं है।गिने चुने गांव ऐसे हैं जहां पचास फीसदी से अधिक धान की रोपाई हुई है।

धान की रोपाई का उपयुक्त समय

सुरजपुर, दावथू, तीरा एवं बौरी पंचायत के किसानों ने बताया कि खेतों में पानी घुसना शुरू ही हुआ था कि नहर दगा दे गया। उन्होंने बताया कि अब तो पहले उन खेतों में पानी की आवश्यकता है जिसमें धान की रोपाई हो चुकी है। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई का यही सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन नहरों में पानी नहीं होने के कारण खेत तैयार नहीं हो पा रहे हैं। कई किसानों ने निजी बोरिंग और डीजल पंपसेट से सिंचाई शुरू की है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। जिन किसानों के पास वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उनकी फसल पर संकट गहराता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो धान की रोपाई का रकबा घट सकता है और उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 06 कैप्शन- जिलेके हुलासगंज स्थित नहर में नहीं बह रही पानी।