Jahanabad News: नहर में पानी सूखने से धान की रोपाई पर लगा ग्रहण, किसान चिंतित
Jahanabad News: किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ी तो नहर दे गया दगा, नहरों में पानी सूख जाने के कारण धान की रोपाई का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐन वक्त पर खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसान चिंता में डूबे हुए...
Jahanabad News: किसानों को पानी की आवश्यकता पड़ी तो नहर दे गया दगा हुलासगंज, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह चरमरा गई है।
सिंचाई व्यवस्था का संकट
नहरों में पानी सूख जाने के कारण धान की रोपाई का कार्य बुरी तरह प्रभावित हो गया है। ऐन वक्त पर खेतों तक पानी नहीं पहुंचने से किसान चिंता में डूबे हुए हैं। अधिकांशत: गांवों में यही हाल है। लगभग एक सप्ताह तक नहर में आये पानी से किसानों द्वारा युद्ध स्तर पर काम शुरू किया गया। दिन भर ट्रैक्टरों की कर्कश आवाज से बधार गुंजायमान हो रहा था। लेकिन ऐन वक्त पर नहर सूख गया। अब किसानों को आसमान निहारने के सिवाय कोई उपाय भी नहीं है।गिने चुने गांव ऐसे हैं जहां पचास फीसदी से अधिक धान की रोपाई हुई है।
धान की रोपाई का उपयुक्त समय
सुरजपुर, दावथू, तीरा एवं बौरी पंचायत के किसानों ने बताया कि खेतों में पानी घुसना शुरू ही हुआ था कि नहर दगा दे गया। उन्होंने बताया कि अब तो पहले उन खेतों में पानी की आवश्यकता है जिसमें धान की रोपाई हो चुकी है। किसानों का कहना है कि धान की रोपाई का यही सबसे उपयुक्त समय है, लेकिन नहरों में पानी नहीं होने के कारण खेत तैयार नहीं हो पा रहे हैं। कई किसानों ने निजी बोरिंग और डीजल पंपसेट से सिंचाई शुरू की है, जिससे खेती की लागत लगातार बढ़ रही है। जिन किसानों के पास वैकल्पिक सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, उनकी फसल पर संकट गहराता जा रहा है। उनका कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, तो धान की रोपाई का रकबा घट सकता है और उत्पादन पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। फोटो- 30 जुलाई जेहाना- 06 कैप्शन- जिलेके हुलासगंज स्थित नहर में नहीं बह रही पानी।
सामान्य प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।