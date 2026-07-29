Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Jahanabad News: लोदीपुर में मारपीट की घटना में तीन लोग घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
Follow us on Google News
share

Jahanabad News: विशुनगंज थाना क्षेत्र के लोदीपुर में घरेलू विवाद के कारण हुई मारपीट में तीन महिलाएं, सुधा कुमारी, गुड़िया कुमारी और पूजा कुमारी घायल हो गईं। सभी घायलों का इलाज मखदुमपुर के रेफरल अस्पताल में कराया गया है।

Jahanabad News: लोदीपुर में मारपीट की घटना में तीन लोग घायल

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। विशुनगंज थाना क्षेत्र के लोदीपुर में घरेलू विवाद में मारपीट की घटना हो गई जिसमें तीन महिलाएं घायल हो गईं। घायलों में सुधा कुमारी, गुड़िया कुमारी और पूजा कुमारी शामिल हैं। तीनों घायलों का इलाज रेफरल अस्पताल मखदुमपुर में कराया गया।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jahanabad Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।