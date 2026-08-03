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Jahanabad News: जनता दरबार में 27 लोगों ने सुनाई डीएम को फरियाद, त्वरित कार्रवाई के निर्देश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: जहानाबाद के डीएम छिरिड वाई भूटिया ने सोमवार को जनता दरबार में 27 समस्याओं को सुनते हुए त्वरित समाधान का भरोसा दिया। उन्होंने नल-जल, भूमि विवाद, अतिक्रमण और शिक्षा से जुड़े मामलों को प्राथमिकता से निपटाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया, ताकि नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी और समयबद्ध समाधान हो सके।

Jahanabad News: जनता दरबार में 27 लोगों ने सुनाई डीएम को फरियाद, त्वरित कार्रवाई के निर्देश

Jahanabad News: नल-जल, भूमि विवाद, अतिक्रमण, बिजली और शिक्षा विभाग से जुड़े मामलों के शीघ्र समाधान पर जोर जहानाबाद, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि डीएम छिरिड वाई भूटिया ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित जनता दरबार में जिले भर से आए 27 लोगों की समस्याएं गौर से सुनकर उसे निष्पादित करने का भरोसा दिया।

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जनता दरबार में समाधान

डीएम ने कई मामलों का तो मौके पर त्वरित तरीके से समाधान करा दिया। शेष बचे सभी संबंधित अधिकारियों को सभी मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। जनता दरबार में नल-जल योजना, पेयजल संकट, भूमि विवाद, भूमि मापी, अतिक्रमण, अवैध निर्माण, विद्युत, बंदोबस्त, शिक्षा विभाग में लंबित भुगतान, शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीनीकरण, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति, ऋण पर सब्सिडी तथा जेपी सम्मान योजना सहित कई विषयों से जुड़े आवेदन प्राप्त हुए।

विशेष निर्देश

डीएम ने प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों को नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए। सुनवाई के दौरान उन्होने विशेष रूप से भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, अतिक्रमण और नल-जल से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने का निर्देश संबंधित अंचल अधिकारियों को दिया।

जनता दरबार का उद्देश्य

डीएम ने कहा कि जनता दरबार की व्यवस्था का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का पारदर्शी, संवेदनशील और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने सभी अधिकारियों को तय समय पर पूरी जिम्मेदारी से शिकायतों को दूर करने का निर्देश दिया ताकि लोगों का प्रशासन पर विश्वास और अधिक मजबूत हो सके।

सामान्य प्रश्न

डीएम छिरिड वाई भूटिया ने जनता दरबार में कितनी समस्याएं सुनीं?
डीएम छिरिड वाई भूटिया ने जनता दरबार में जिले भर से आए 27 लोगों की समस्याएं सुनीं।
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