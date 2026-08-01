Jahanabad News: भाषण और संगीत प्रतियोगिता का आयोजित
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के द्वारा क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर भाषण दिया गया। कुछ छात्रों के द्वारा लोकगीत प्रस्तुत किया गया।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के सबदलपुर मध्य विद्यालय मे जिला सृजन दिवस पर भूषण और संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं के द्वारा क्षेत्रीय विकास के मुद्दे पर भाषण दिया गया। कुछ छात्रों के द्वारा लोकगीत प्रस्तुत किया गया। भाषण प्रतियोगिता में शिल्पा कुमारी प्रथम,सुरज कुमार द्वितीय और पंकज कुमार तृतीय स्थान प्राप्त किया जबकि गीत प्रतियोगिता में रानी कुमारी प्रथम, अंजनी कुमारी द्वितीय और पंकज कुमार तृतीय स्थान किया। निर्णयायक मंडली में शिक्षक पीयुष कुमार और धीरेंद्र कुमार शामिल थे। सभी विजेताओं को प्रधानाध्यापक घनश्याम सिंह ने पुरस्कृत किया। विद्यालय की शिक्षिका प्रिया कुमारी,विजय प्रकाश, अंकित कुमार आदि ने अपने विचार व्यक्त किए।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।