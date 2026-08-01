Jahanabad News: अरवल में केडिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सदस्यों को दिलाया गया शपथ
Jahanabad News: अरवल में शनिवार को जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें सभी नए पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। बैठक में संगठन के विस्तार और मजबूतीकरण के लिए सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया। पिछले सदस्यों को जोड़ने का फैसला भी किया गया।
Jahanabad News: जिले के सभी प्रखंडों से कार्यकारिणी सदस्य संरक्षक, प्रशासनिक सचिव, प्रवक्ता एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का किया गया चयन बैठक में कई महत्वपूर्ण कार्य पर विचार कर संगठन का विस्तार एवं मजबूतीकरण के दिशा में सामूहिक प्रयास करने का लिया गया संकल्प अरवल, निज संवाददाता। जिला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी की बैठक एवं शपथ दिलाने का कार्य शनिवार को चुनाव पदाधिकारी परमेश कुमार सिंह के द्वारा कराया गया। सभी पद की गोपनीयता एवं बिना भेदभाव के संघ के कार्य निष्ठा पूर्वक करने की शपथ सभी निर्वाचित पदाधिकारी के द्वारा लिया गया। इसके उपरांत जिले के सभी प्रखंडों से कार्यकारिणी सदस्य संरक्षक,प्रशासनिक सचिव,प्रवक्ता एवं जनसंपर्क पदाधिकारी का चयन किया गया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि दवा दुकानदार संघ के छूटे हुए सदस्यों को जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण कार्य पर विचार कर संगठन का विस्तार एवं मजबूतीकरण के दिशा में सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया गया। इस बैठक में जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार शिव प्रसाद सिंह ,खुर्शीद आलम, सुजीत कुमार, जयप्रकाश नारायण सहित उपस्थित थे। फोटो- 01 अगस्त अरवल- 19 कैप्शन- अरवल स्थित कार्यालय में शनिवार को बैठक करते केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के पदाधिकारी।
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