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Jahanabad News: सदर अस्पताल में बुखार, डायरिया और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मौसम के बदलते मिजाज और उमस भरी गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ा, सदर अस्पताल में इन दिनों बुखार, डायरिया और पेट दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया है।

Jahanabad News: सदर अस्पताल में बुखार, डायरिया और पेट दर्द के मरीजों की संख्या बढ़ी

Jahanabad News: मौसम के बदलते मिजाज और उमस भरी गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ा ​अरवल, निज संवाददाता। जिले में मौसम के बदलते मिजाज और उमस भरी गर्मी के कारण बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। सदर अस्पताल में इन दिनों बुखार, डायरिया और पेट दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में भारी इजाफा दर्ज किया गया है। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक ऐसे मरीजों की लंबी लाइनें लग रही हैं। ​अस्पताल प्रबंधन द्वारा जारी पिछले तीन दिनों के आंकड़ों के मुताबिक, इमरजेंसी में रोजाना 20 से 40 मरीज बुखार, पेट दर्द और डायरिया की शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं। वहीं, ओपीडी में रोजाना औसतन 500 मरीज इलाज के लिए आ रहे हैं, जिनमें अकेले 95 से अधिक मरीज इन्हीं बीमारियों से पीड़ित हैं।

अस्पताल की तैयारी

बढ़ती भीड़ को देखते हुए अस्पताल प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। चिकित्सकों द्वारा मरीजों को प्राथमिकता के आधार पर देखा जा रहा है। मामूली रूप से बीमार मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद शाम तक डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि गंभीर मरीजों को भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। रात में आने वाले आपातकालीन मामलों के लिए इमरजेंसी वार्ड में तैनात डॉक्टर तत्पर हैं। अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. उमेश प्रसाद ने बताया कि उमस और मौसम के उतार-चढ़ाव से पेट की बीमारियों और बुखार के मामले तेजी से बढ़े हैं। अस्पताल में स्थिति से निपटने के पर्याप्त इंतजाम हैं और सभी आवश्यक दवाएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 11 कैप्शन- अरवल सदर अस्पताल के दवा काउंटर पर लगी बुधवार को लगी रही भीड़।

सामान्य प्रश्न

अरवल में किस प्रकार की बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है?
अरवल में बुखार, डायरिया और पेट दर्द से पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि हुई है।
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