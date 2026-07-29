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Jahanabad News: पक्का मठ गांव में सर्पदंश से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता।प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप मांझी बुधवार को अपने घर में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया।

Jahanabad News: पक्का मठ गांव में सर्पदंश से युवक की मौत

Jahanabad News: करपी, निज संवाददाता। शहर तेलपा थाना क्षेत्र के पक्कामठ गांव निवासी 18 वर्षीय दिलीप मांझी की जहरीले सांप के डसने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिलीप मांझी बुधवार को अपने घर में काम कर रहा था। इसी दौरान अचानक एक जहरीले सांप ने उसे डस लिया। सर्पदंश के बाद उसकी तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। परिजनों ने बिना देर किए उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल, अरवल पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया।

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युवक की मौत की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घटना की सूचना मिलने के बाद आसपास के ग्रामीण भी मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। केयाल पंचायत के पूर्व मुखिया दिनेश साव ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि दिलीप मांझी अत्यंत गरीब परिवार से संबंध रखता था। उन्होंने जिला प्रशासन से मृतक के आश्रितों को आपदा राहत प्रावधानों के तहत शीघ्र उचित मुआवजा एवं हरसंभव सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों ने भी प्रशासन से पीड़ित परिवार की आर्थिक मदद करने की अपील की है।

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