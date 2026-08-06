Jahanabad News: मकरपुर पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे जिसका अधिकारियों ने समाधान किया।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के मकरपुर पंचायत के पापु स्थित सामुदायिक भवन परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण लोग अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे जिसका अधिकारियों ने समाधान किया। इनमें 16 आवेदन को सहयोग पोर्टल पर अपलोड किया गया। सर्वाधिक सात आवेदन राजस्व विभाग से संबंधित थे। इस मौके पर कुछ लोगों के बीच जॉब कार्ड और राशन कार्ड का वितरण भी किया गया। शिविर की अध्यक्षता जिला भू अर्जन पदाधिकारी चंद्रेश किशोर सिंह ने की। इस मौके पर मुखिया अजित कुमार एवं अन्य लोग उपस्थित थे।
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