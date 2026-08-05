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Jahanabad News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया गया जन जागरूकता अभियान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाया गया।

Jahanabad News: नुक्कड़ नाटक के माध्यम से चलाया गया जन जागरूकता अभियान

Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। प्रखंड के घराउत स्थित पंचायत सरकार भवन में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्रयास नाट्य संस्था पटना के द्वारा नुक्कड़ नाटक पेश किया गया। नाटक के माध्यम से सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई कल्याणकारी योजनाओं के बारे में समझाया गया। जिसमें सौर ऊर्जा, शराबबंदी, टीवी उन्मूलन अभियान शामिल है। नाटक के साथ संगीत की प्रस्तुति भी दी गई। जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। लोगों के साथ डीएम एवं अन्य अधिकारियों ने भी नुक्कड़ नाटक का आनंद लिया। नुक्कड़ नाटक में भाग देने वाले कलाकारों में सपना कुमारी ,विकास कुमार, नंदकिशोर ,अरुण कुमार ,उदित नारायण ,निरंजन शामिल थे।

नाटक का निर्देशन मिथिलेश सिंह ने किया।

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