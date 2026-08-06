Jahanabad News: सहयोग शिविर में समस्याओं के निपटारे के लिए पहुंचे लोग

Jahanabad News: अरवल जिले की 13 पंचायत में बुधवार को आयोजित हुआ सहयोग शिविर, कई मामलों में ऑन स्पॉट किया गया शिकायतों का निपटारा, अधिकारी रहे मौजूद

Jahanabad News: अरवल जिले की 13 पंचायत में बुधवार को आयोजित हुआ सहयोग शिविर कई मामलों में ऑन स्पॉट किया गया शिकायतों का निपटारा, अधिकारी रहे मौजूद अरवल, निज प्रतिनिधि। नगर परिषद अरवल, नगर पंचायत कुर्था एवं जिले की कुल 13 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। आयोजित सहयोग शिविरों में अरवल प्रखंड के सरौती पंचायत में कुल 09 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 03 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया।

भदासी पंचायत भदासी पंचायत में कुल 17 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 08 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। कुर्था प्रखंड के पिंजरावा पंचायत में कुल 06 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी 06 आवेदनों अग्रेतर कार्रवाई हेतु लंबित है। वहीं बारा पंचायत में कुल 08 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी 08 आवेदनों अग्रेतर कार्रवाई हेतु लंबित है। कलेर प्रखंड के कामता पंचायत में कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 25 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया।

उतरी कलेर पंचायत उतरी कलेर पंचायत में कुल 30 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 25 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। वहीं बेलॉव पंचायत में कुल 13 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 06 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। करपी प्रखंड के परियारी पंचायत में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 03 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। मुरारी पंचायत में कुल 141 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 97 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया।

रामपुर चाय पंचायत रामपुर चाय पंचायत में कुल 107 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 87 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। पुराण पंचायत में कुल 07 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी 07 आवेदनों अग्रेतर कार्रवाई हेतु लंबित है। सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड के खडासीन पंचायत में कुल 12 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 04 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया।

शेरपुर पंचायत शेरपुर पंचायत में कुल 10 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 04 आवेदनों का निष्पादन शिविर में ही किया गया। वहीं नगर परिषद अरवल क्षेत्र के वार्ड संख्या 08 में कुल 19 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी 19 आवेदनों अग्रेतर कार्रवाई हेतु लंबित है। साथ ही नगर पंचायत कुर्था क्षेत्र के वार्ड संख्या 06 में कुल 23 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें सभी 23 आवेदनों अग्रेतर कार्रवाई हेतु लंबित है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित पदाधिकारियों एवं कर्मियों को निर्देशित किया गया है कि प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आमजन को सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ सुलभ रूप से प्राप्त हो सके। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 09 कैप्शन- अरवल के खड़ासीन पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में एक महिला से आवेदन लेते अधिकारी। फोटो- 05 अगस्त अरवल- 10 कैप्शन- अरवल के बेलांव पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में उपस्थित अधिकारी व कर्मी।