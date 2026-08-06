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Jahanabad News: हुलासगंज में आयोजित सहयोग शिविर में मात्र पांच मामलों का हुआ निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया।

Jahanabad News: हुलासगंज में आयोजित सहयोग शिविर में मात्र पांच मामलों का हुआ निष्पादन

Jahanabad News: हुलासगंज, निज संवाददाता प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने अपने-अपने स्टॉल लगाकर लोगों से आवेदन प्राप्त किए तथा विभागीय योजनाओं और सेवाओं की विस्तृत जानकारी दी। शिविर के दौरान कुल 14 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें से 5 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि 4 आवेदन लंबित रखे गए। शेष आवेदनों पर विभागीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा रही है। शिविर में स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण विभाग, राजस्व विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, थाना, विद्युत आपूर्ति विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग, कृषि विभाग, आईसीडीएस, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, सहकारिता विभाग, लघु सिंचाई विभाग, श्रम संसाधन विभाग, जल संसाधन विभाग, जीविका तथा पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों के स्टॉल लगाए गए।

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अधिकारियों एवं कर्मियों ने शिविर में पहुंचे लोगों से विभिन्न समस्याओं एवं योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त किए और विभागीय प्रक्रियाओं, पात्रता तथा मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

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