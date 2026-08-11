Jahanabad News: हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाल विद्या मंदिर में मैराथन दौड़

Jahanabad News: राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ बच्चों ने लिया हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प, आजादी के अमृत महोत्सव की भावना एवं ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत बाल विद्या मंदिर बभना के द्वारा मंगलवार को विद्यालय परिसर से...

Jahanabad News: राष्ट्रभक्ति के संदेश के साथ बच्चों ने लिया हर घर तिरंगा फहराने का संकल्प जहानाबाद, निज संवाददाता। आजादी के अमृत महोत्सव की भावना एवं ‘हर घर तिरंगा अभियान’ के तहत बाल विद्या मंदिर बभना के द्वारा मंगलवार को विद्यालय परिसर से एक भव्य मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों में देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, अनुशासन एवं राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और अधिक मजबूत करना था। मैराथन दौड़ में विद्यालय के बड़ी संख्या में छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा लेकर एवं देशभक्ति के नारों के साथ विद्यार्थियों ने पूरे उत्साह और उमंग के साथ दौड़ में हिस्सा लिया।

हर घर तिरंगा अभियान इस दौरान वातावरण पूरी तरह राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत नजर आया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। बच्चों को प्रेरित किया गया कि वे अपने घरों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराएं तथा अपने परिवार, आस-पड़ोस एवं समाज के अन्य लोगों को भी तिरंगा फहराने के लिए जागरूक करें।

तिरंगे का महत्व विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि तिरंगा केवल हमारे देश की पहचान नहीं, बल्कि यह भारत की एकता, अखंडता, गौरव और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का प्रतीक है। इस अवसर पर विद्यालय के चेयरमैन अक्षय कुमार ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रध्वज हमारे देश के गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक है। ‘हर घर तिरंगा’ जैसे अभियान बच्चों एवं युवाओं में देश के प्रति सम्मान और जिम्मेदारी की भावना को मजबूत करते हैं।

देशभक्ति का आह्वान विद्यालय के निदेशक अंकित कुमार ने कहा कि देशभक्ति केवल नारों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारे व्यवहार और कार्यों में भी दिखाई देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि तिरंगे के प्रति सम्मान प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 08 कैप्शन- शहर स्थित बाल विद्या मंदिर स्कूल में मंगलवार को तिरंगा यात्रा निकालते छात्र-छात्राएं।