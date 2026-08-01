Jahanabad News: जिला सृजन दिवस पर महर्षि विद्या पीठ में शतरंज प्रतियोगिता आयोजित

Jahanabad News: जहानाबाद। 40वें जिला सृजन दिवस के अवसर पर स्थानीय उत्तरी गांधी मैदान स्थित महर्षि विद्या पीठ में शनिवार को शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का संचालन चैंपियन जिम के निदेशक बिक्रम कुमार के नेतृत्व में किया गया। इसमें विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी बौद्धिक क्षमता और रणनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया।

प्रतियोगिता का उद्देश्य

बिक्रम कुमार ने कहा कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना है। प्रतियोगिता का आयोजन तीन वर्गों में किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक साकेत रौशन ने कहा कि शतरंज प्राचीन एवं बौद्धिक खेल है, जो विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ता है और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। वहीं प्राचार्या सोनाली शर्मा ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल भावना के साथ बेहतर प्रदर्शन करने की अपील की। उन्होंने विद्यार्थियों को भविष्य में जिला, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर जहानाबाद का नाम रोशन करने के लिए प्रेरित किया। मौके पर निदेशक साकेत रौशन, प्राचार्या सोनाली शर्मा, चैंपियन जिम के निदेशक आदित्य कुमार, शिक्षिका श्रुति केशरी, ब्यूटी कुमारी, प्रिया कुमारी, सिमरन कुमारी, पूजा कुमारी, शिक्षक हिमांशु राज सहित विद्यालय परिवार के सभी सदस्य एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।