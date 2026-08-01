Jahanabad News: बच्चे विकसित, समृद्ध एवं संवेदनशील जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं

कार्यक्रम का उद्देश्य

जहानाबाद, नगर संवाददाता। 40 वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया एवं पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में राजकीयकृत मध्य विद्यालय, कल्पा में छात्र-छात्राओं के साथ केक काटकर जिला स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला स्थापना दिवस की इस वर्ष की थीम सम्मान के अनुरूप गुब्बारे उड़ाकर समाज में सम्मान, एकता एवं सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए महिलाओं के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान एवं सामाजिक समरसता का संदेश साझा किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि 40वाँ जिला स्थापना दिवस हमारी साझा पहचान, गौरवशाली विरासत और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है। उन्होंने बच्चों को जहानाबाद को इसके स्थापना दिवस पर तौफा के तौर पर शिक्षा, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए अपने सपनों को साकार करने तथा विकसित, समृद्ध एवं संवेदनशील जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।