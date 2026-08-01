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Jahanabad News: बच्चे विकसित, समृद्ध एवं संवेदनशील जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: डीएम ने बच्चों के साथ केक काटकर मनाया उत्सव,डीएम ने बच्चों के साथ केक काटकर मनाया उत्सव

Jahanabad News: बच्चे विकसित, समृद्ध एवं संवेदनशील जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएं

Jahanabad News: डीएम ने बच्चों के साथ केक काटकर मनाया उत्सव

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कार्यक्रम का उद्देश्य

जहानाबाद, नगर संवाददाता। 40 वें जिला स्थापना दिवस के अवसर पर जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया एवं पुलिस अधीक्षक कोटा किरण कुमार के नेतृत्व में राजकीयकृत मध्य विद्यालय, कल्पा में छात्र-छात्राओं के साथ केक काटकर जिला स्थापना दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के दौरान जिला स्थापना दिवस की इस वर्ष की थीम सम्मान के अनुरूप गुब्बारे उड़ाकर समाज में सम्मान, एकता एवं सकारात्मक सोच का संदेश दिया गया। इसके उपरांत जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बच्चों के साथ संवाद करते हुए महिलाओं के सम्मान, पर्यावरण संरक्षण, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान एवं सामाजिक समरसता का संदेश साझा किया। जिला पदाधिकारी ने कहा कि 40वाँ जिला स्थापना दिवस हमारी साझा पहचान, गौरवशाली विरासत और उज्ज्वल भविष्य का उत्सव है। उन्होंने बच्चों को जहानाबाद को इसके स्थापना दिवस पर तौफा के तौर पर शिक्षा, अनुशासन एवं नैतिक मूल्यों को अपनाते हुए अपने सपनों को साकार करने तथा विकसित, समृद्ध एवं संवेदनशील जहानाबाद के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित किया।

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बच्चों का संकल्प

पुलिस अधीक्षक ने बच्चों से कानून का सम्मान करने, अनुशासित नागरिक बनने तथा समाज में शांति, सद्भाव और सहयोग की भावना को सुदृढ़ करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज के बच्चे ही विकसित और सुरक्षित जहानाबाद के भविष्य के निर्माता हैं। कार्यक्रम में उपस्थित छात्र-छात्राओं ने भी महिलाओं के सम्मान, स्वच्छ एवं हरित पर्यावरण, प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान तथा समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। इस अवसर पर जिला प्रशासन के पदाधिकारीगण, विद्यालय के प्रधानाध्यापक, शिक्षकगण, एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित रहे एवं सब में उत्साह देखा गया।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

जिला स्थापना दिवस कब मनाया गया?
जिला स्थापना दिवस 40 वें वर्ष के अवसर पर मनाया गया।
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