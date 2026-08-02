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Jahanabad News: कार्यकर्ता अपने द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य करें अपलोड

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में पार्टी की मजबूती पर दिया गया बल, प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अक्षरश: पालन करें कार्यकर्ता

Jahanabad News: कार्यकर्ता अपने द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य करें अपलोड

Jahanabad News: भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में पार्टी की मजबूती पर दिया गया बल प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अक्षरश: पालन करें कार्यकर्ता जहानाबाद, निज संवाददाता।

बैठक का आयोजन

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा जिला जहानाबाद द्वारा रविवार को सिकरिया स्थित पार्टी जिला कार्यालय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार ने की। बैठक में जिला पदाधिकारी एवं मंडल अध्यक्षों के साथ विचार-विमर्श किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि रूप में प्रदेश से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामसुमिरन सिंह जी,क्षेत्रीय प्रभारी मनोज जायसवाल एवं आई टी सेल संयोजक रंजय कुमार उपस्थित रहे। इस बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष धीरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष शिववचन सिंह, उदय शर्मा,अशोक कुमार, संजय कुमार, अजीत यादव, जिला महामंत्री रणविजय कुमार सिन्हा, जिला कोषाध्यक्ष श्रीकांत शर्मा,मंडल अध्यक्ष राकेश कुमार,अजीत कुमार,राकेश कुमार, मिथिलेश कुमार, राजीव नयन के अलावा अन्य कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य अतिथि रामसुमिरन जी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को अवगत कराया कि कैसे संगठन को मजबूत किया जाए।

कर्मचारियों को निर्देश

किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष को सलाह दिया कि विधान सभा प्रभारी मंडल प्रभारी नियुक्त करें, जिससे कार्यों का बंटवारा होगा और संगठन को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं को यह सलाह दिया कि अपने द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवश्य अपलोड करें। जिलाध्यक्ष धीरज कुमार ने अपने संबोधन में कार्य कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि आप सभी कार्य सही ढंग से करते हैं लेकिन उसे सरल ऐप एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड नहीं करते जिससे पार्टी का अपेक्षित प्रचार प्रसार नहीं हो पाता है। अत: अपने द्वारा किए गए कार्यों को सोशल मीडिया पर अवश्य अपलोड करें। किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष विनोद कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को अक्षरश: पालन करें।आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा करते हुए कहा की हमारे कार्यकर्ता तन्मयता से संगठन के कार्य को करेंगे। उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को आश्वस्त किया कि जहानाबाद किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशों को पालन करते हुए पार्टी को अग्रणी बनाएंगे। बैठक का संचालन जिला महामंत्री रणविजय कुमार सिन्हा ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन जिला महामंत्री विश्वनाथ कुमार ने किया। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 22 कैप्शन- जिले के सदर प्रखंड के सिकरिया स्थित पार्टी कार्यालय में रविवार को भाजपा किसान मोर्चा की बैठक में उपस्थित नेता व कार्यकर्ता।

सामान्य प्रश्न

बैठक में मुख्य अतिथि कौन थे?
बैठक में मुख्य अतिथि रूप में प्रदेश से किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रामसुमिरन सिंह जी, क्षेत्रीय प्रभारी मनोज जायसवाल एवं आई टी सेल संयोजक रंजय कुमार उपस्थित रहे।
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