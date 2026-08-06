Jahanabad News: महिला फुटबॉल के रोमांचक मुकाबले में बिहार ने झारखंड को पराजित किया

पुरस्कार वितरण समारोह

मैच के दौरान खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन पर खेल प्रेमियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साहवर्धन किया। मुकाबले के उपरांत आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित करते हुए पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी रहे सुनील यादव ने कहा कि खेल में हार-जीत लगी रहती है। खिलाड़ी कभी नहीं हारता, बल्कि केवल खेल हारता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को यह आत्ममंथन करना चाहिए कि किन कारणों से हार मिली और उन कमियों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज हार मिली है तो कल जीत भी निश्चित होगी। मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष अभिषेक रंजन ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है, वहां अनुशासन, समर्पण और लगन सबसे बड़ी पूंजी होती है। यदि खिलाड़ी पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे तो सफलता स्वयं उनके कदम चूमेगी। इन्होंने कहा कि बिहार की खिलाड़ी राष्ट्रीय स्तर पर बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में बिहार के युवाओं को मन से मेहनत करने की जरूरत है। कार्यक्रम की अध्यक्षता समाजसेवी प्रवीण यादव ने की। मुख्य अतिथि ने विजेता एवं उपविजेता टीम की खिलाड़ियों को शील्ड एवं मेडल प्रदान किया। मुख्य अतिथि ने बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह में बड़ी संख्या में खेल प्रेमी, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। इसके पूर्व लड़का लड़कियों के बीच मैराथन दौड़, ऊंची कूद,लंबी कूद की भी प्रतियोगिता आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता में उत्तरप्रदेश के भी खिलाड़ियों ने भाग लिया। सफल प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में रवि यादबेंदू, पूर्व मुखिया शहर तेलपा रमेश यादव, शिक्षाविद राजदेव सिंह, मिल्खा सिंह शारीरिक प्रशिक्षण अकादमी के प्रशिक्षक राजू कुमार समेत दर्जनों लोगों ने अपनी बातें रखी। फोटो- 05 अगस्त अरवाल- 12 कैप्शन- जिले के शहरतेलपा खेल मैदान पर बुधवार को आयोजित बिहार-झारखंड महिला फुटबॉल मैच में जीत के बाद बिहार टीम के खिलाड़ी को शील्ड देते मुखिया संघ जिलाध्यक्ष अभिषेक रंजन व अन्य अतिथि।