Jahanabad News: लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी

Jahanabad News: बिहार ग्रामीण बैंक महम्मदपुर में जागरूकता शिविर हुआ संपन्न , महमदपुर बिहार ग्रामीण बैंक में बुधवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के रीजनल मैनेजर समेत इलाके के कई गणमान्य लोग...

Jahanabad News: बिहार ग्रामीण बैंक महम्मदपुर में जागरूकता शिविर हुआ संपन्न मृतक पवन के परिजन को सौंपा गया चेक घोसी, निज संवाददाता। महमदपुर बिहार ग्रामीण बैंक में बुधवार को एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जिसमें बैंक के रीजनल मैनेजर समेत इलाके के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर रीजनल मैनेजर पंकज कुमार ने बताया कि सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत लोगों को प्रत्येक वर्ष 436 रुपए अपने खाता के माध्यम से इस योजना में जमा करने पर किसी भी परिस्थिति में संबंधित व्यक्ति की मौत हो जाने पर उसके परिजनों को दो लाख का चेक दिया जाता है।

योजना के लाभ उन्होंने बताया कि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के आयु तक के व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष 20 रुपए जमा करने पर एक्सीडेंटल दुर्घटना में दो लाख उनके परिजनों को प्रदान किया जाएगा जो घटना दुर्घटना के बाद परिजनों को दुख के घड़ी में काफी राहत प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि ऐसी छोटी राशि जिंदगी में कई गलत जगह पर खर्च हो जाती है लेकिन जब यही राशि किसी व्यक्ति के साथ घटना दुर्घटना होती है तो उसके साथ उसके परिवार को खड़ा करने में सहायक सिद्ध होता है। शिविर के दौरान सड़क दुर्घटना में मनियावां गांव के समीप मौत हुए अमथुआ निवासी पवन कुमार के परिजन लखपतिया देवी को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो- दो लाख के अलग-अलग चेक रीजनल मैनेजर पंकज कुमार के द्वारा प्रदान किया गया।

ऋण संबंधी जानकारी इस मौके पर उन्होंने बताया कि बैंक के माध्यम से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें लोन लिए हुए व्यक्ति का खाता अगर एनपीए हो गया है तो वह व्यक्ति प्रहार कैंपेन के तहत अपना लोन कम पैसे में सेटलमेंट करा सकता है। यह व्यवस्था आगामी सितंबर माह तक जारी है। इस अवसर पर एफएलसी के स्वास्थ्य प्रबंधक रणधीर कुमार, अमथुआ पंचायत के मुखिया मेराज अहमद सुडु, बिहार ग्रामीण बैंक के दक्षिणी शाखा प्रबंधक कृष्ण कुमार, एफएलसी मनोरंजन कुमार सुमन, जीविका के काको के बीपीएम बलदेव कुमार समेत काफी संख्या में लोग मौजूद थे। फोटो- 29 जुलाई जेहाना- 22 कैप्शन- बिहार ग्रामीण बैंक काजीसराय में mercredi को एक पीड़िता को चेक प्रदान करते बैंक के अधिकारी।