Jahanabad News: जहानाबाद में एक लाख अठारह हजार की हुई टीबी की स्क्रीनिंग

Jahanabad News: संवेदनशील आबादी के एक्स-रे परीक्षण के पैरामीटर में बिहार में तृतीय स्थान , टीबी उन्मूलन की दिशा में चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत जहानाबाद में 1,18,804 आबादी की रिकॉर्ड स्क्रीनिंग एवं जांच...

Jahanabad News: संवेदनशील आबादी के एक्स-रे परीक्षण के पैरामीटर में बिहार में तृतीय स्थान जिले के सभी टीबी मरीजों के बीच बांटे जा रहे टीबी फूड कम न्यूट्रिशन किट जहानाबाद, निज संवाददाता।

टीबी उन्मूलन का अभियान टीबी उन्मूलन की दिशा में चलाए गए विशेष अभियान के अंतर्गत जहानाबाद में 1,18,804 आबादी की रिकॉर्ड स्क्रीनिंग एवं जांच सफलतापूर्वक पूर्ण की गई है। अभियान के दौरान संवेदनशील आबादी के एक्स-रे परीक्षण में उत्कृष्ट कार्य करते हुए जहानाबाद ने पूरे बिहार में तृतीय स्थान प्राप्त किया है। जिला पदाधिकारी छिरिङ वाई भूटिया ने कहा कि टीबी मुक्त भारत अभियान का उद्देश्य केवल मरीजों की पहचान एवं उपचार सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि उन्हें समुचित पोषण एवं सहयोग उपलब्ध कराकर पूर्णत: स्वस्थ बनाना भी है। इसी क्रम में एल्केम लेबोरेट्रीज़ के सहयोग से जिले के सभी टीबी मरीजों के लिए टीबी फूड कम न्यूट्रिशन किट उपलब्ध कराई गई है। यह पोषण किट आगामी छह माह तक नियमित रूप से टीबी प्रभावित मरीजों के बीच वितरित की जाएगी, जिससे उपचार के दौरान उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा उपचार की सफलता दर में और अधिक वृद्धि सुनिश्चित की जा सके।

स्वास्थ्य विभाग के प्रयास जिला पदाधिकारी ने इस उपलब्धि के लिए स्वास्थ्य विभाग के सभी चिकित्सकों, आशा कार्यकर्ताओं, एएनएम, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों, निक्षय मित्रों तथा अभियान से जुड़े सभी सहयोगी संस्थानों के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि जनभागीदारी, समयबद्ध स्क्रीनिंग, गुणवत्तापूर्ण जांच एवं पोषण सहायता के माध्यम से जहानाबाद टीबी मुक्त भारत के लक्ष्य की ओर तेजी से अग्रसर है एवं जल्द ही टीबी मुक्त जहानाबाद का लक्ष्य प्राप्ति कर लिया जाएगा। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति में टीबी के लक्षण दिखाई दें, तो वे निकटतम सरकारी स्वास्थ्य संस्थान में नि:शुल्क जांच एवं उपचार का लाभ अवश्य लें तथा टीबी मुक्त भारत के निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। फोटो- 02 अगस्त जेहाना- 19 कैप्शन- शहर स्थित सदर अस्पताल में टीबी मरीजों के बीच बांटे जा रहे टीबी फूड कम न्यूट्रिशन किट।