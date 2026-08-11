Jahanabad News: चालकों से अवैध तरीके से वसूली करना बंद करे प्रशासन
Jahanabad News: बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ ने जिला पदाधिकारी के समक्ष दिया धरना , बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना दिया गया।
Jahanabad News: बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ ने जिला पदाधिकारी के समक्ष दिया धरना संघ की पांच सूत्री मांग से प्रभारी जिला पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को कराया गया अवगत जहानाबाद, नगर संवाददाता। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा (टेम्पू) चालक संघ द्वारा जिला पदाधिकारी के समक्ष धरना दिया गया। अध्यक्षता टैम्पू चालक संघ जिलाध्यक्ष राज कुमार यादव ने की।
धरने का उद्देश्य
धरना को संबोधित करते हुए बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ के राज्य सचिव मुर्तजा अली और रविन्द्र यादव ने कहा कि बेरोजगारी के चलते बड़े पैमाने पर शिक्षित बेरोजगार बैंक कर्ज लेकर टेम्पो अपने इलाके में चलते हैं। उसी तरह जहानाबाद में अपना यूनियन बनाकर टेम्पो चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। टेम्पो लगाने के लिए जहानाबाद में टेम्पो स्टैंड नहीं रहने के कारण टेम्पो चालक सड़क किनारे गाड़ी खड़ा कर पैसेंजर का उतर चढ़ाव करते हैं तो पुलिस 500 रुपए का जबरदस्ती चालान काट देती है। टेम्पो चालक जब सीएनजी लेने जाते हैं तो पुलिस रोकने का काम करती है। दबंग और पुलिस गठजोड़ से टेम्पो चालकों से पैसा वसूला जा रहा है। बिहार राज्य ऑटो रिक्शा टेम्पू चालक संघ की पांच सूत्री मांग से प्रभारी जिला पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को अवगत कराया गया। आंदोलनकारियोंने कहा अगर हमारी मांग पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो आगे हमलोग बड़ा आंदोलन करेंगे। धरना को टेम्पू चालक संघ जिला महासचिव संजय चन्द्रवंशी, अम्बिका यादव, भाकपा माले जिला कार्यालय सचिव राम उदय कुमार, संतोष केशरी सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। फोटो- 11 अगस्त जेहाना- 02 कैप्शन- शहर स्थित डीएम ऑफिस के समीप मंगलवार को धरना प्रदर्शन करते ऑटो रिक्शा चालक संघ के सदस्य।
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