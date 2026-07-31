Jahanabad News: पैसा जमा नहीं करने वाले लोन धारकों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई

Jahanabad News: पैसा जमा नहीं करने वाले लोन धारकों के विरुद्ध होगी कड़ी कार्रवाई
Jahanabad News: अरवल में बैंक ऑफ इंडिया ने लोन न लौटाने वाले धारकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्णय लिया है। बैठक में लोन विभाग के अधिकारियों ने उन सभी धारकों की पहचान की जो समय पर लोन का पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। उन्हें नोटिस भेजा जाएगा और जो नहीं जमा करेंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
Jahanabad News: अरवल निज संवाददाता। जिला मुख्यालय के बैंक ऑफ़ इंडिया शाखा से लोन लेकर लोन का पैसा जमा नहीं करने वाले लोन धारकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विभांशु कुमार राय की अध्यक्षता में लोन विभाग के पदाधिकारी के साथ बैठक की गई। बैठक में लोन का पैसा जमा नही करने वाले वैसे सभी लोन धारकों को चिन्हित किया गया। उन्होंने लोन विभाग के पदाधिकारी को निर्देश दिया की वैसे सभी लोन धारकों को नोटिस भेजे एवं नोटिस के बाद जो भी लोन धारक पैसा नहीं जमा करते हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव भेजे।
शाखा प्रबंधक ने बताया की शहर के बैंक आफ इंडिया शाखा से 200 से अधिक ऐसे लोन धारक है जो लोन का पैसा समय से पैसा जमा नहीं कर रहे हैं। वैसे लोन धारकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वरिष्ठ शाखा प्रबंधक विभांशु कुमार राय ने बताया कि प्रथम चरण में लोन विभाग के द्वारा सभी को नोटिस किया जाएगा। उसके बाद भी पैसा नहीं जमा करेंगे तो उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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