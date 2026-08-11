Jahanabad News: सरकार अस्पतालों में सिर्फ 250 मरीजों का आयुष्मान कार्ड पर हुआ इलाज
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि आंकड़े के मुताबिक जिला के सदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर मार्च में 47, अप्रैल में 52, मई में 42, जून में 49, जुलाई में 47 तथा 10 अगस्त...
Jahanabad News: अरवल, निज प्रतिनिधि आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मार्च से अब तक 250 मरीज का इलाज सरकारी अस्पतालों में किया गया। आंकड़े के मुताबिक जिला के सदर अस्पताल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिलाकर मार्च में 47, अप्रैल में 52, मई में 42, जून में 49, जुलाई में 47 तथा 10 अगस्त तक 13 मरीज का आयुष्मान कार्ड के माध्यम से निशुल्क इलाज किया गया। हालांकि जिले में विशेषज्ञ चिकित्सक एवं संसाधन के अभाव में गंभीर रूप से बीमार मरीज के परिजनों द्वारा जिले से बाहर इलाज कराया गया है। लेकिन बाहर में इलाज कराने वाले मरीज का जिला में डाटा उपलब्ध नहीं है।
डाटा उपलब्ध नहीं रहने के कारण आयुष्मान कार्ड से इलाज कराने वाले मरीजों की संख्या की सही आंकड़ा नहीं मिल पाता है। फोटो 11 अगस्त अरवल- 15 कैप्शन- अरवल में मंगलवार को आयुष्मान कार्ड बनवाते लोग।
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