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Jahanabad News: महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट से संबंधित कानून की छात्राओं को दी गई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, जहानाबाद
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Jahanabad News: अरवल में एंटी रोमियो स्क्वॉड की टीम ने बहादुरपुर के राजकीयकृत मध्य विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। विद्यार्थियों को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध सहित विभिन्न मुद्दों पर जानकारी दी गई। छात्राओं को सुरक्षा उपायों और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया।

Jahanabad News: महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट से संबंधित कानून की छात्राओं को दी गई जानकारी

Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। एंटी रोमियो स्क्वॉड पिंकपेट्रोलिंग) अभया ब्रिगेड की टीम द्वारा राजकीयकृत मध्य विद्यालय बहादुरपुर अरवल में बुधवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान टीम के सदस्यों ने विद्यालय की छात्राओं एवं छात्रों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं, जिज्ञासाओं एवं सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

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जागरूकता कार्यक्रम का उद्देश्य

कार्यक्रम के दौरान छात्राओं को महिला उत्पीड़न, पॉक्सो एक्ट, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराधों से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही साइबर अपराध एवं साइबर फ्रॉड के विभिन्न प्रकारों से अवगत कराते हुए उनसे बचाव के प्रभावी उपायों के बारे में भी बताया गया। टीम द्वारा छात्राओं को यह समझाया गया कि किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि, ऑनलाइन ठगी, या उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत पुलिस से संपर्क करें।

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महिला हेल्प डेस्क और सुरक्षा उपाय

छात्राओं को थाना स्तर पर स्थापित महिला हेल्प डेस्क, साइबर_सुरक्षा तंत्र एवं आपातकालीन सेवा डायल 112 के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त, नए आपराधिक कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी उन्हें जागरूक किया गया, ताकि वे अपने अधिकारों एवं सुरक्षा उपायों के प्रति सजग रह सकें।

कार्यक्रम का समापन

कार्यक्रम के अंत में टीम द्वारा छात्राओं को आत्मविश्वासी बनने, किसी भी प्रकार के अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने एवं सुरक्षा से जुड़े संसाधनों का निडर होकर उपयोग करने की अपील की गई। साथ ही विद्यालय प्रशासन एवं छात्र-छात्राओं से सहयोग बनाए रखने तथा सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आग्रह किया गया। फोटो- 29 जुलाई अरवल- 02 कैप्शन- अरवल के बहादुरपुर मध्य विद्यालय में बुधवार को छात्राओं के बीच जागरूकता अभियान चलाती एंटी रोमियो स्कवॉड टीम के जवान।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था?
कार्यक्रम का आयोजन राजकीयकृत मध्य विद्यालय बहादुरपुर अरवल में किया गया था।
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