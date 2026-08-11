Jahanabad News: कोचिंग संस्थान में असमाजिक तत्वों द्वारा आग लगाने का प्रयास
Jahanabad News: किंजर, एक संवाददाता।अपने आवेदन में कोचिंग संचालक ने जिक्र किया है कि लगभग एक बजे रात्रि में दो नकाबपोश व्यक्ति कोचिंग संस्थान के पास आकर पहले बिजली का एलईडी चार बल्ब खोलकर अंधेरा कर दिया।
Jahanabad News: किंजर, एक संवाददाता। किंजर थाना मुख्यालय से सटे पीसीएम कोचिंग संस्थान में सोमवार मध्य रात्रि असामाजिक तत्वों ने एग्जॉस्ट फैन के रास्ते ज्वलनशील पदार्थ फेंक कर आग लगाने का प्रयास किया। लेकिन असमाजिक तत्वों को सफलता नहीं मिल सकी। इस संबंध में कोचिंग संचालक विनय कुमार ने इस मामले में लिखित सूचना किंजर थाना को दी है। अपने आवेदन में कोचिंग संचालक ने जिक्र किया है कि लगभग एक बजे रात्रि में दो नकाबपोश व्यक्ति कोचिंग संस्थान के पास आकर पहले बिजली का एलईडी चार बल्ब खोलकर अंधेरा कर दिया। इसके बाद बाहर वाला सीसीटीवी कैमरा खोल लिया। इसके बाद एग्जॉस्ट फैन को तोड़कर हटा दिया और उसी रास्ते जलता हुआ ज्वलनशील चीज कोचिंग संस्थान के अंदर फेंक दिया।
लेकिन लोहे का बेंच डेस्क बने होने के कारण कोचिंग सेंटर में रखा सामान नहीं जल सका। इस घटना की सूचना पाकर किंजर पुलिस ने कोचिंग संस्थान पहुंचकर बाहर और भीतर मुआयना किया। कोचिंग के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की। साथ ही पुलिस ने आगे की कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। इस घटना के बाद कोचिंग संचालकों में दहशत व्याप्त है।
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