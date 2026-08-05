Jahanabad News: जल निकासी के साधन अवरुद्ध होने से जल जमाव की समस्या
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता।यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्था से पूरे प्रखंड के जल निकासी की समस्या का समाधान होता है।
Jahanabad News: मखदुमपुर, निज संवाददाता। वर्षा होते ही मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय परिसर झील में बदल जाता है। प्रखंड कार्यालय के चारों तरफ गंदा पानी भरा रहता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस संस्था से पूरे प्रखंड के जल निकासी की समस्या का समाधान होता है। वह संस्था का कार्यालय खुद बदहाल है। प्रखंड कार्यालय के बगल से एक नाला निकलता था जो पूरी तरह बंद हो चुका है। इसका नतीजा है कि निकट के मोहल्ले का पानी प्रखंड कार्यालय की ओर बढ़ जाता है। क्योंकि प्रखंड कार्यालय सड़क से नीचे है। प्रखंड कार्यालय आने वाले अधिकारी एवं आम लोगों को पानी से होकर जाना पड़ता है।
जो अधिकारी जूता पहन कर जाते हैं उनकी परेशानी और बढ़ जाती है। प्रखंड कार्यालय आने वाले लोग तंज कसते हैं जब प्रखंड कार्यालय का यह हाल है तो गांव का क्या होगा। प्रखंड कार्यालय परिसर में होने वाले जल जमाव की समस्या से निजात पाने की दिशा में कोई पहल नहीं हो रही है। फोटो- 05 अगस्त जेहाना- 13 कैप्शन- मखदुमपुर प्रखंड कार्यालय परिसर में बुधवार को जमा बारिश का पानी।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।