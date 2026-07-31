Jahanabad News: प्रखंड कार्यालय के समीप किराएदार के घर में चोरी
Jahanabad News: अरवल के सदर थाना क्षेत्र में अभिषेक कुमार के किराए के मकान से अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोरों ने सोने की जेवरात, 5500 रुपये नकद और महत्वपूर्ण कागजात चुरा लिए। अभिषेक ने थाने में आवेदन देकर मामले की जांच की मांग की है।
Jahanabad News: अरवल, निज संवाददाता। सदर थाना क्षेत्र के प्रखंड कार्यालय के सामने किराए के मकान में रहे अभिषेक कुमार के क्वार्टर से गुरुवार की रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे सोने की जेवरात, नगद 5500 एवं जरूरी कागजात की चोरी कर ली। सुबह में जब फ्लैट के मालिक अभिषेक कुमार जगे तो देखें कि घर में सामान बिखरा हुआ है एवं रूम में रखा कई सामान चोरी हो गया है। इसके बाद इन्होंने सदर थाने में लिखित आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि गुरुवार रात्रि में अज्ञात चोरों ने घर में घुसकर घर में रखे सोने के चैन एवं अन्य सामान सहित नगद 5500 एवं जरूरी कागजात एटीएम की चोरी कर ली है।
सदर थाना अध्यक्ष दरबारी चौधरी ने बताया कि चोरी के मामले में आवेदन प्राप्त हुआ है। मामले की जांच की जा रही है।
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